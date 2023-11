Perczyk: "Es necesario un Estado que intervenga para resolver las desigualdades"

Foto: Alejandro Santa Cruz.

"Para nosotros la libertad está en la obligatoriedad de la educación" Jaime Perczyk

"Hay miles de maestras y maestros, directores, millones de chicas y chicos y familias que hicieron un esfuerzo gigante para estar más tiempo en la escuela y aprender más y mejor" Jaime Perczyk

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este jueves que "es necesario un Estado que intervenga para resolver las desigualdades que tiene la Argentina" y planteó que "mientras nosotros aumentamos las horas y días de clase en las escuelas primarias, otros proponen que la educación no sea obligatoria", en el marco de un encuentro de monitoreo sobre la extensión del horario escolar, se informó oficialmente,Perczyk y la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, participaron de la apertura de un seminario por el monitoreo que hacen las universidades nacionales sobre la extensión del horario escolar, junto con la distribución de libros de Lengua y Matemática para todos los estudiantes de escuelas primarias del país."Hay miles de maestras y maestros, directores, millones de chicas y chicos y familias que hicieron un esfuerzo gigante para estar más tiempo en la escuela y aprender más y mejor", destacó Perczyk al referirse al Programa Una Hora Más que incrementó el horario de clases de las escuelas primarias de cuatro a cinco horas por día.En este sentido, precisó que cuando se implementó el programa Una Hora Más "solo el 17% de las escuelas tenía 25 horas semanales de clases y hoy llegamos al 85%, un gran logro de toda la comunidad educativa que ahora nos plantea el desafío de llegar al 100%".Detalló que además aumentaron "un 50% las escuelas con jornada extendida en la Argentina", y consignó que la extensión del horario escolar y la entrega de libros "significó un esfuerzo enorme del Estado nacional"."Implementamos estas políticas de carácter federal para que las chicas y los chicos aprendan más y mejor, y mientras que para nosotros la prioridad es reforzar los aprendizajes de Lengua y Matemática, otros plantean que la educación primaria no debe ser obligatoria", resaltó.A su vez, sostuvo que "es necesario un Estado que intervenga para resolver las desigualdades que tiene la Argentina" y se refirió a la oposición al señalar que "creo que libertad es que las chicas y los chicos a los seis o siete años definan si van a o no a la escuela primaria"."Para nosotros la libertad está en la obligatoriedad de la educación", ratificó el ministro.Del evento participaron rectores de las cinco universidades que llevaron adelante el relevamiento, entre ellos el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni; de Quilmes, Alfredo Alfonso; la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana María Jaramillo; el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kuczynski, y el de la UNC, Córdoba, Jhon Boretto.