Los hijos de Trump declararon por el caso contra la empresa de su padre

Eric Trump junto a su padre

Donald Trump Jr también declaró ante la justicia. Foto: AFP

Los hijos del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Eric y Donald Trump Jr., testificaron este jueves como parte de una investigación liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que busca descubrir si mintieron para incrementar el valor de los activos de la Organización Trump.contra su padre en represalia por su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, según la televisora CNN y la agencia de noticias Europa Press.para impedirle volver a la Casa Blanca.Además, tildó a James de "corrupta".Desde el inicio del juicio, el pasado 2 de octubre, el juez le impuso multas de 5.000 y 10.000 dólares, por arremeter contra la secretaria judicial del tribunal que lo juzga.a una serie de preguntas realizadas por la fiscal general adjunta Colleen Faherty sobre el patrimonio del exmandatario, especialmente al tamaño del altillo de lujo de la Torre Trump., si bien firmó para la concesión de una serie de préstamos y aparece como fideicomisario de su padre.En ese sentido, resaltó que confiaba en su equipo de contadores y que no tenía conocimiento de esos documentos.Por su parte, Eric compareció ante el fiscal general adjunto Andrew Amer, quien le cuestionó una serie de correos electrónicos que se remontan a 2013, en los que alude a los resultados financieros anuales de la Organización Trump.Asimismo, tuvo que responder por varias llamadas que realizó con un antiguo ejecutivo de la empresa, Jeffrey McConney, sobre el terreno de Seven Springs, en el condado de Westchester, en Nueva York, una propiedad adquirida por Trump en 1995.Según la fiscalía neoyorquina, infló su patrimonio neto personal ante las instituciones financieras en 3.600 millones de dólares.El origen de la demanda se retrotrae a marzo de 2019, cuando la declaración ante el Congreso del antiguo abogado de la Organización Trump Michael Cohen planteó preguntas sobre el "estado financiero potencialmente fraudulento" de la compañía.Trump, que es favorito en las encuestas para las primarias republicanas, suele presenciar las audiencias y utiliza los pasillos del tribunal para hacer declaraciones a la prensa, presentándose siempre como víctima de una maquinación judicial, como en los otros cuatro casos en los que se enfrenta a cargos penales, en particular por intentar anular los comicios de 2020 ganados por el actual presidente demócrata Joe Biden.Aunque no irá a la cárcel por el caso de fraude, el juicio podría acarrearle la pérdida del control de parte de sus propiedades inmobiliarias, además de una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de gestionar empresas en Nueva York.