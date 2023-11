Desestimaron un recurso de Lotocki contra la inhabilitación para ejercer medicina

El 18 de octubre fue detenido luego de entregarse en La Plata tras una orden emitida por la Cámara del Crimen / Foto: IG.

La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de Aníbal Lotocki contra la sentencia que declaró su inhabilitación para ejercer la profesión de médico tras haber sido, informaron fuentes judiciales.En 2022 Lotocki fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Capital Federal a la pena de cuatro años de prisión, y cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina, como autor del delito de lesiones graves reiteradas en cuatro hechos, pero lo absolvió por el delito de estafa.La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó uno de los puntos de la sentencia de condena y le impusoFue contra esta decisión que la defensa particular de Lotocki interpuso un recurso extraordinario que fue declarado inadmisible, por lo que motivó la presentación de una queja ante la Corte Suprema.El máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo por no haber dado cumplimiento al recaudo establecido en el art. 7°, inciso c, del reglamento aprobado por la acordada 4/2007.El martes, el fiscal Pablo Recchini pidió la elevación a juicio oral para Lotocki en la investigación por el homicidio simple con dolo eventual del paciente Rodolfo Christian Zárate, ocurrido en 2021 tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica, causa por la que el médico está preso.El 18 de octubre, Lotocki fue detenido por la muerte Zárate luego de entregarse en La Plata tras una orden emitida por la Cámara del Crimen.El médico fue, entre ellas la modelo y conductora, quien falleció en el Hospital Italiano el 31 de agosto del corriente año, pero permanece en libertad por esa causa porque la sentencia aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.