Intendentes de JxC se dividen entre la neutralidad y el apoyo a Milei

Fernandez, Yeza, Lanús y Uset. Pugna entre los intendentes por los apoyos en el balotaje

Mientras Grindetti ya anunció su respaldo a la figura de Milei, Fernández aclaró que con el líder libertario no va "ni a la puerta".

El acuerdo Macri-Milei tras la primera vuelta desató diversas reacciones entre dirgentes y adherentes de ambos espacios / Foto: SArchivo Télam

La derecha se reconfigura

Los intendentes de Juntos por el Cambio debaten en varias reuniones formales e informales su posición respecto al balotaje del 19 de noviembre, y mientras que sectores del PRO cercanos a Patricia Bullrich y Mauricio Macri respaldarán a Javier Milei,En líneas generales,, mientras aquellos jefes comunales que se inscriben en el ala de los "halcones" del PRO ya comenzaron a manifestarse a favor del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei,y la excandidata presidencial Patricia Bullrich."Se volvió al esquema anterior a las PASO, donde cada uno está en su lugar. A los intendentes larretistas los vas a ver en silencio o neutrales. Y a los que jugaron con Patricia los vas a ver cerca de Milei", afirmó a esta agencia un armador de Juntos por el Cambio en territorio bonaerense.Asimismo, luego de los comicios generales,, los intendentes han vuelto a sus bases, y se referencian en sus partidos de origen, considerando que no existen ya reuniones de Juntos por el Cambio, por un lado porque nadie las convoca ante la ausencia de liderazgos claros, y también"Si el esquema explotó a nivel nacional, imaginate a nivel comunal. No hay más jefes políticos y los intendentes vuelven a sus partidos, la UCR o el PRO, para ver los pasos a seguir", indicó a Télam otra fuente de la coalición opositora.Mientras el PRO no realizó encuentros formales entre sus intendentes para consensuar una posición en torno al balotaje, el radicalismo concretó este jueves un encuentro de los jefes comunales nucleados en el Foro de Intendentes Radicales de la provincia, una reunión realizada en Trenque Lauquen, donde el anfitrión fue Miguel Fernández, el radical que acompañó a Néstor Grindetti como compañero de fórmula para la gobernación bonaerense en las últimas elecciones."Estamos ante, acompaño la decisión que han tomado Mauricio Macri y Patricia Bullrich de estar siempre del lado del cambio", declaró Grindetti luego del respaldo de los principales referentes del PRO a Milei.Por su lado, Fernández, quien fuera su compañero de fórmula y quien encabeza el Foro de Intendentes de la UCR,, y se manifestó neutral, aunque aclaró que no comparte las ideas del libertario.", se quejó el excompañero de fórmula de Grindetti.Fernández recibió el mediodía de este jueves a más de 30 intendentes radicales de la provincia en su distrito, Trenque Lauquen, donde se confirmó que"En cuanto a la cuestión puramente electoral, de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre, se decidió ratificar en todos sus términos la decisión adoptada por el Comité Nacional partidario", señaló el Foro de Intendentes de la UCR en un comunicado.En tanto, los que sí respaldan a Milei entre los intendentes de Juntos por el Cambio, la nómina es encabezada por el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, quien perdió ese distrito a manos del camporista Julián Álvarez en las elecciones del 22 de octubre.Grindetti podría tener su futuro en el Gobierno porteño, a donde podría ser convocado por Jorge Macri.Otros intendentes del PRO que ya manifestaron su respaldo a Milei son el jefe comunal de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien incluso suena para ocupar algún cargo nacional en caso de que el libertario llegue a la Casa Rosada.Entre los intendentes que también están cercanos a respaldar a Milei se cuentan Martín Yeza, jefe comunal de Pinamar, Ramón Lanús, intendente electo de San Isidro, y Mariano Uset, de Coronel Rosales.Las fuentes consultadas a nivel municipal en distintos distritos gobernados por Juntos por el Cambio coinciden en los motivos generales para mantener la "neutralidad" rumbo al balotaje."Salvo que haya pronunciamientos muy marcados de los partidos a nivel nacional, los intendentes optan por la neutralidad porque saben que a futuro tendrán que negociar obras para sus distritos tanto con Massa como con Milei", puntualizó a esta agencia un jefe comunal del oeste provincial.Las fuentes consultadas también coinciden en que más allá del respaldo a Massa o a Milei rumbo al balotaje, lo que está en juego es, en el caso del PRO, "".Algunos intendentes consultados explican que "acá lo que hay que entender es que luego del balotaje, más allá de quién gane".En este sentido, un jefe comunal del PRO bonaerense imagina "un escenario donde Mauricio Macri y sus allegados estén perfilando, mientras que los radicales, la Coalición Cívica y otros aliados también deberán reinventarse".