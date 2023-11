Homenajeó a Diego Maradona en su cumpleaños en un juego que es furor y viral

Foto: Gentileza

La "Edición Maradona" de "Quién es Quién" es para jugar entre amigos

Diferentes homenajes se suscitaron a lo largo dely el mundo, a razón del cumpleaños 63 de, fallecido en 2020.Un argentino, nacido en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, pero radicado en España, se sumó al homenaje y lanzó a través de las redes sociales una edición del juego “Quién es quién”, en el que el personaje es siempre el mismo: Pelusa, pero multiplicado en los distintos looks que llevó en los momentos iónicos de su vida, en una creación donde su ideólogo solo piensa en disfrutarlo con amigos, sin interés comercial.Los diversos looks de la leyenda argentina llevan a diferentes caras como las de, su etapa en, como así “” que soñaba "jugar un Mundial".Algunas icónicas como el “” y su frase a José Sanfilippo "lástima no creo que se le tenga a nadie maestro. Vos le tenés bronca, lo querés pelear. Pero lástima a nadie ".Otras como “” y su franja amarilla en su llegada a Boca en 1995 y la última como, algunas de las que tiene el juego creado por este argentino que vive lejos de su patria y que Maradona lo acerca desde el sentimiento.El creador del entretenimiento,le contó a Télam cómo surgió la idea de rendirle homenaje a Diego Maradona en su cumpleaños.“La idea de hacer el Juego de Maradona la tengo desde 2019, incluso con Diego en vida. Siempre estaba dándome vueltas por ahí, pero nunca la llegué a hacer, a materializar, hasta este año. Básicamente, no sé bien lo que me movilizó, pero seguramente tenga que ver con haber ganado el Mundial y sentirnos como todos un poco más contentos y orgullosos de la selección”, aseguró Zacher desde Madrid.“Diego siempre es una figura presente de Argentina. Me decidí por hacerlo, más estando afuera. Era una manera linda de hacerlo un homenaje. Justo daba que iba a ser el aniversario de su cumpleaños, entonces me pareció como una oportunidad que estaba ahí, como una fecha que había una razón para lanzarlo finalmente”, agregó.El juego se conoció a través de las redes sociales, con el lanzamiento de los propios creadores, y las respuestas no tardaron en llegar: muchos consultan cuánto cuesta, dónde conseguirlo y sueñan con regalárselo a un ser querido que sea fan maradoniano.“Parece muy loco, pero también tiene que ver con que es una idea, es un juego que se conoce en todo el mundo, universal, global y también Diego lo es. Entonces si lo pensamos un poco tan loco no es que la gente tenga ganas y se haya acercado, también muchas personas son fanáticas de Maradona de otros países. Hoy me escribió una persona que había hecho un podcast de Maradona, es decir, te conecta no solo con la gente sino con aquel que también a su manera le ha rendido homenajes a él y eso me parece como muy lindo”, aseguró.Concretar su "Guesswhomaradona" le llevó más o menos un mes y medio a Zacher, que es creativo publicitario, y contó con la ayuda del ilustrador Elías Calderón (Sailenore), encargado de rescatar 24 looks distintos de Pelusa.Después hubo que montarlas figuras, diseñar la caja, poner a los Diegos en los tableros. Para continuar con la difusión que sigue sorprendiendo al ideólogo.“Lo que está pasando, es muy lindo, que se están comunicando también medios de varios lugares, que también les interesó la noticia y me dan la chance, de poder, para mí era hacer unos pocos juegos que pudiera jugar con amigos y compartir, y nada más, sin ningún fin extra”, remarcó.Por último, Zacher, contó que el tablero usado es real y que armó unos pocos juegos para poder disfrutarlo con amigos en España, como si su infancia lo trasladara a la Argentina en el sur del país.“Los mejor de todo de este homenaje a Maradona tuvo llegada a varios lugares y eso obviamente es a lo que uno lo pone contento”, se emociona, sobre un homenaje que llegó mucho más allá de lo que pensó con un tributo.