La oposición le exigió explicaciones a Lacalle Pou por la renuncia del canciller. Foto: Archivo

Foto: Archivo

El canciller Francisco Bustillo renunció a su cargo. Foto: Archivo

La oposición y parte de la coalición de Gobierno en Uruguay coincidían este jueves en pedir explicaciones al presidente Luis Lacalle Pou por la crisis que sacude a su administración, después de que el pasado miércoles renunciara el canciller por un escándalo generado por el ocultamiento de información a la Justicia en el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset., consideró este jueves que el presidente debe dar explicaciones por el accionar de su asesor Roberto Lafluf, directamente involucrado en el escándalo."Entra un nuevo elemento que es Presidencia de la República, porque claramente el señor Lafluf, por lo menos por lo que uno tiene derecho a creer, no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere",en los que éste le sugería que "pierda" el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset.Además,que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular."Esto no se soluciona solo con la renuncia de Bustillo", señaló este jueves el senador Manini Ríos a Montevideo Portal. "Acá tiene que haber más remociones, más decisiones y con celeridad", indicó.Ante la consulta del medio sobre"Cabildo Abierto esperará a conocer las explicaciones y las decisiones del presidente, así como también el descargo de Bustillo el viernes y luego tomaremos una decisión", añadió.Después de que trascendieran las declaraciones de Ache ante la Fiscalía, el opositor Frente Amplio (FA) había reclamado la renuncia de Bustillo, así como del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y de Lafluf., consideró el pasado miércoles que a Bustillo deberían sumársele Heber y Maciel y pidió que "Lafluf no permanezca ni un minuto más en la asesoría del presidente”, por estos “hechos” que son “de una enorme gravedad y también de una enorme oscuridad”.“Hace mucho tiempo que el Frente Amplio viene diciendo que tanto Bustillo como el ministro Heber deberían haber sido removidos de sus cargos”, recordó Pereira,, pero dijo que su partido espera que el Gobierno "tome las medidas adecuadas para garantizar la institucionalidad" y que el mandatario regrese "lo antes posible" de Estados Unidos, donde viajó esta semana para participar de una cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) organizada por el presidente Joe Biden.El escándalo por la entrega del pasaporte uruguayo aMarset, que se encuentra prófugo de la Justicia y está involucrado en el tráfico de cocaína en la región, recibió en 2021 un pasaporte uruguayo a través de un proceso exprés mientras se encontraba detenido en Dubai por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso.En agosto último,En Paraguay se sospecha, además, que puede tener relación con el asesinato, en mayo del año pasado, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue atacado a tiros en una playa de Cartagena, Colombia, durante su luna de miel.