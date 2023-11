Un oráculo en redes sociales: los tuits premonitorios del escritor Carlos Busqued

che que flojo lombardi con tenembaun me alegra que esten sin poder decir nada sobre su espantoso accionar — un mundo de dolor (@carlosbusqued) March 9, 2018

LOS DEL PRO YA ESTÁN VIENDO A QUÉ AMIGO LE ADJUDICAN EL MONOPOLIO DEL TRAFICO DE ORGANOS Y CEREBROS DE FETO — un mundo de dolor (@carlosbusqued) June 14, 2018

yo si fuera la derecha estaría muy contento con la izquierda — un mundo de dolor (@carlosbusqued) January 23, 2016

la vaca que llora pic.twitter.com/DvxvFR6IlT — un mundo de dolor (@carlosbusqued) September 27, 2019

da terror lo que pueda hacer antonia en el futuro — un mundo de dolor (@carlosbusqued) July 18, 2017

lo tremendo de las voces en la cabeza es lo bien que te conocen viste — un mundo de dolor (@carlosbusqued) October 23, 2015

el liberalismo empieza como tragedia y regresa como catástrofe y vuelve como desgracia — un mundo de dolor (@carlosbusqued) September 28, 2018

vengo del futuro. en el futuro yo no estoy, porque estoy acá. — un mundo de dolor (@carlosbusqued) October 18, 2012

“Diego Maradona y Carlos Busqued. Cuando la sensibilidad es tan profunda trasciende la muerte”, dijo alguien unos días atrás en Twitter. Y claro, la trasciende. A más de dos años del fallecimiento del escritor chaqueño,, que no solamente expresan su lucidez infinita y una fuerte impronta de sarcasmo, sino que además se resignifican en este escenario electoral.Carlos Busqued fue un escritor que comenzó a instalarse en el escenario literario mainstream en 2009,, que fue elegida como finalista del Premio Herralde. Aunque sólo publicó dos libros, el autor supo dejar una impronta memorable en su literatura, enmarcada dentro de lo queEse mismo sello, garantizado por el arte que tenía para utilizar las palabras y el lenguaje,, el nombre de usuario de su cuenta de Twitter @carlosbusqued. Escritor y tuitstar o tuitstar y escritor, Busqued fluyó entre ambas burbujas y retroalimentó una con la otra durante muchos años., dice el tuit fijado en su perfil. Y así funciona: nadie puede ofenderse. En los últimos días, en pleno ajetreo electoral, cobraron aún más notoriedad sus posteos porque, curiosamente, muchos de ellos hacen referencia directa a temas y debates de la coyuntura.”. El tuit es del 9 de marzo de 2018, pero tranquilamente podría ser de hoy, que el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio estuvo al aire con el periodista y fue bastante cuestionado.Natalí Incaminato, la, lo definió de una de las mejores maneras en que se lo puede definir: “Busqued era un escritor para nada borgeano pero, borgeanamente, sus tweets soñaron la realidad, son el Libro del mundo.”El 14 de junio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y en una coyuntura política muy diferente a la de hoy, el escritor tuiteó: “.” Curiosamente aplicable en este noviembre de 2023, tras el polémico debate abierto por la candidata de la Libertad Avanza, Diana Mondino.La lista sigue, y probablemente sea infinita. El pasado lunes 30 de octubre, el Frente de Izquierda liderado por Myriam Bregman llamó a “no votar a Milei” en el ballotage, y aunque fueron contundentes en ese posicionamiento, no expresaron de manera abierta el apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. En ese contexto, otro tuit de Busqued del 23 de enero de 2016 se volvió viral en algunas horas.Nueve años después del fenómeno que fue “Bajo este sol tremendo”, el autor volvió a la escena con “Magnetizado” (2018), un libro de no ficción que narra la vida de Ricardo Melogno,desde el asiento trasero de su auto.Para Busqued lo importante era la literatura. No le gustaban los eventos literarios ni participar en encuentros con otros escritores, tampoco reparaba demasiado en las reseñas y críticas que valoraban su trabajo.“No puedo pretender vivir de libros.El resto es cagarse de odio y ver cómo pelearla. Antes estaba más enojado, ahora no tanto. Pero sigue siendo el mundo de los otros, no el mío”, dijo en una entrevista con Télam tras el lanzamiento de Magnetizado.Algunos días atrás, en plena campaña electoral de cara al ballotage, fue viral una entrevista en donde Patricia Bullrich intentó realizarNo pasó mucho tiempo para que los usuarios de Twitter encontraran una referencia perfecta del oráculo Busqued.➤27 de septiembre de 2019. “El pasado viernes 27 de octubre, el ex presidente Mauricio Macri justificó su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, con un peculiar argumento: el pedido de su hija de 11 años, Antonia. Y una vez más,➤18 de julio de 2017La semana pasada el escenario político dejó mucho material para recortar: uno de los temas más comentados en redes fue la gestualidad y las caras que hizo Javier Milei en una entrevista realizada por un periodista en la señal A24.. Y como no podía ser de otra manera, hubo tuit en Un mundo de dolor:➤23 de octubre de 2015Es tal el fenómeno, quese pueden encontrar todos sus tuits viejos, hoy. “Repositorio de pensamientos, anécdotas y recuerdos de Carlos Busqued, para tener presente a uno de los necesarios, hasta siempre amigo”, se definen en el perfil.Acaso como un faro en este escenario político en que está inmersa la Argentina de cara al ballotage de noviembre, otro tuit fue inteligentemente recuperado desde el más allá por➤28 de septiembre de 2018Estás acá. Sos nuestro faro. Siempre vigente. Busqued presidente. Nuestra guía. Los usuarios de Twitter celebran en sus retuits poder tener un oráculo a quien seguir en momentos en donde todo parece incertidumbre. Y es que finalmente, lo dijo él mismo el 18 de octubre de 2012: