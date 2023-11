La ONU volvió a pedir el fin del bloqueo estadounidense a Cuba

El organismo se mostró a favor de la "no intervención y la no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación" sobre Cuba. Foto: Prensa

La ONU resolvió pedir el fin del bloqueo estadounidense a Cuba. Foto: Prensa

La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves, una victoria moral para la isla, pese a que el fallo no es vinculante., que reitera el principio de la "igualdad de los Estados, la no intervención y la no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacional", mientras que Ucrania se abstuvo, informó la agencia de noticias AFP., siempre con una votación altamente favorable a cesar la medida.El año pasado la iniciativa tuvo 185 votos a favor y, al igual que esta vez,La resolución, debatida el pasado miércoles y este jueves en una Asamblea General de la organización que fue convocada, como todos los años, para abordar el fin del bloqueo,y pide a los estados que "se refrenen" de aplicar leyes y medidas como el embargo a Cuba.Asimismo, manifiesta "su preocupación sobre la promulgación y la aplicación continuadas" de leyes como la estadounidense Helms-Burton (vigente desde 1996), que tiene efectos extraterritoriales para personas y empresas que hagan negocios con Cuba.que marca la vida de los cubanos, dado que más del 80% vive bajo las sanciones impuestas por Washington en 1962 a la isla, a la que también incluyó en la lista de estados patrocinadores del terrorismo., el embargo sigue vigente y, para sus detractores, es el principal obstáculo de desarrollo en Cuba.La represión del Gobierno cubano de las manifestaciones antigubernamentales en julio de 2021, que dejó más de 1.000 detenidos -unos 700 siguen en prisión con penas de hasta 25 años- y a otros los llevó al exilio, no contribuyeron al anhelado giro que se esperaba del Gobierno demócrata de Joe Biden, tras el endurecimiento de su predecesor Donald Trump.Las autoridades cubanas calculan que seis décadas de bloqueo supusieron unas pérdidas para su economía de más de 159.000 millones de dólares.. Sin el embargo, la economía habría crecido un 9%, aseguran. La migración es "un efecto directo de la intensificación del bloqueo", advierten en un folleto distribuido a la prensa.