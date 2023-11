Vendedores Ambulantes respaldaron el traspaso de planes sociales a la órbita de Trabajo

"La reconversión de los planes sociales por parte del Gobierno es una decisión esperanzadora. Porque intenta avanzar por primera vez seriamente hacia la generación de puestos de trabajo genuinos, partiendo del impulso de cursos de especialización en distintas ramas de trabajos. Es algo muy positivo sobre todo para los trabajadores más jóvenes de la Economía Popular" Luzmery Villanueva

"Por fin hay una decisión gubernamental que se compromete con los jóvenes y no tan jóvenes, que tienen problemas para insertarse en el mercado laboral, en el trabajo registrado" Luzmery Villanueva

La referente de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP),, respaldó este jueves la decisión del ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, de traspasar a la órbita del Ministerio de Trabajo los planes sociales y sostuvo que esa medida oficial "es una decisión esperanzadora para los precarizados y pobres".La dirigente ponderó la medida del gobierno nacional, y le reclamó que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que "cumpla con sus promesas y regularice la actividad en la Ciudad de Buenos Aires"., señaló Villanueva en declaraciones a Télam.Villanueva reconoció que el sector aún no tiene precisiones sobre la forma en la cual se concretará el traspaso de los planes sociales desde el Ministerio de Desarrollo Social a la cartera laboral "por tratarse de una decisión anunciada en las últimas 48 horas", y aseguró que "el horizonte sigue siendo el salario universal y la formalización y derechos para la economía popular"."Para nosotros y nosotras,. Porque intenta avanzar por primera vez seriamente hacia la generación de puestos de trabajo genuinos, partiendo del impulso de cursos de especialización en distintas ramas de trabajos. Es algo muy positivo sobre todo para los trabajadores más jóvenes de la Economía Popular", remarcó.En ese marco, la titular de VAIO, reconoció que para su sector"Aquí nos encontramos con el problema de las personas mayores de 40 ó más aún, personas mayores de 50, que se abrieron paso con la venta ambulante para lograr sustento para sus familias", advirtió.Y agregó: "A los 50 años es casi imposible esperanzarse con que las pequeñas y medianas empresas los tomen para algún puesto de trabajo. Por este detalle no menor, es que".Ante una consulta, insistió en destacar los últimos anuncios del Gobierno para la economía informal: "Por fin hay una decisión gubernamental que se compromete con los jóvenes y no tan jóvenes, que tienen problemas para insertarse en el mercado laboral, en el trabajo registrado"."Pero en VAIO seguiremos acompañando como a los vendedores y vendedoras ambulantes que adoptaron definitivamente esta vía del trabajo de la Economía Popular. Por eso seguiremos exigiendo al jefe de Gobierno de la CABA la regularización de nuestra actividad: Porque la venta ambulante existió, existe y existirá siempre", concluyó Villanueva.