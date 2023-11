Milei ahora rechaza el mercado de órganos y dice que "no negocia" el cierre del BCRA

Javier Milei y Victoria Villaruel. Foto: Sille Cris

El diputado nacional y candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró este jueves que la eliminación del Banco Centralimpulsada por ese espacio que, más allá de los desacuerdos que puedan existir en este punto con el expresidente Mauricio Macri y la expostulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.Contrariamente, sostuvo que la creación de un mercado de órganos en el país, como había propuesto él mismo y planteó este miércoles la diputada electa Diana Mondino,de un eventual gobierno a su cargo."La eliminación del Banco Central es parte fundacional de nuestra visión y no se negocia bajo ningún punto de vista.Tenemos un 90 porciento de coincidencias, pero no estamos de acuerdo con este tema", señaló MIlei en declaraciones a la señal C5N cuando ingresaba al Congreso para participar de la Asamblea Legislativa que este jueves proclamará las fórmulas que competirán el balotaje del 19 de este mes.Además el legislador ultraliberal desestimó la creación de un mercado para la transacción de órganos al asegurar que una iniciativa que vaya en ese sentido "no es parte de la agenda" de LLA,de habilitar un sistema de libre comercialización de partes del cuerpo humanos."El mercado de órganos no forma parte de nuestra agenda,", indicó Milei, y de esta forma aludió a las declaraciones que ayer formuló la diputada electa por LLA Diana Mondino."El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", había señalado Mondino en declaraciones radiales.Además, Milei ratificó su intención de instituir laparas para ir "un sistema a la chilena" para evitar que los proyectos de infraestructura sean "manejados por los políticos ladrones".Finalmente, el candidato presidencial aseguró que Macri "no le dio consejos" y que solamente "intermedió para arreglar una situación de acuerdo con Bullrich"."Los dos (Bullrich y él) teníamos ganas de arreglarnos. Lo hicimos en un encuentro que fue ameno. Macri jugó un rol importante de acercar las partes. Tuvo una actitud de grandeza.", concluyó.El candidato a presidente también compartió a través de la red social X (antes Twitter) la presentación que realizó este miércoles en la Justicia Electoral junto con su compañera de fórmula Victoria Villarruel para ratificar su presentación en el balotaje.“Que atento a la convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional para la realización de la segunda vuelta en los términos del artículo 96 de la Constitución Nacional y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 152 del Código Nacional Electoral, venimos por medio de la presente a ratificar por escrito la decisión de la fórmula ´Javier Gerardo Milei-Victoria Villarruel´ de la Alianza ´La Libertad Avanza´ de presentarnos a la segunda vuelta”, dice el escrito presentado esta tarde ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal.La ratificación de la presentación en segunda vueltapara los candidatos y está establecida en el Código Nacional Electoral., tituló el candidato a presidente libertario y compartió una foto donde se ve el documento firmado por él, su compañera de fórmula, su hermana Karina Milei y su apoderado Santiago Viola.“En base a lo aquí expresado, solicitamos se tenga por ratificada la fórmula y las candidaturas y se prosiga con el cronograma electoral”, cierra el escrito de tres párrafos.