Massa agradeció el apoyo del Partido Socialista para el balotaje

"La sociedad nos dio otra oportunidad", dijo el socialista Paulón, y pidió el voto a Massa

El diputado electo Esteban Paulón (PS-Santa Fe) afirmó este jueves que la irrupción de Javier Milei es "parte del fracaso" de la política y consideró que la sociedad "dio otra oportunidad" en las elecciones generales del 22 de octubre, por lo que pidió el voto para Sergio Massa para saberla "aprovechar".



En una entrevista con radio LT9 de Santa Fe, Paulón dijo que "así como Milei no surgió de generación espontánea, sino que es parte de este fracaso, si volvemos a fracasar estamos a la vuelta de la esquina de otro Milei".



El legislador electo consideró que la irrupción de Milei se debe a "un fracaso claro de la política tradicional".



"Si bien en estos 40 años (de democracia) hemos fortalecido y robustecido el sistema institucional electoral, y hemos logrado una serie de derechos muy importantes, en aspectos sociales de pobreza, indigencia, empleo, desarrollo social y bienestar, hemos fracasado", opinó.



Sin embargo, Paulón sostuvo que la "sociedad está demandando en ese sentido, y lo volvió a demandar el 22 de octubre".



"Creo que ante la propuesta de la motosierra y la dinamita, que plantea que al país hay que resetearlo con una explosión, como dijo hace pocas horas la excandidata Patricia Bullrich", la sociedad "nos dio a los partidos que abrazamos el consenso democrático de pensar una salida de la crisis sin hacer volar todo por el aire", añadió.



Al reiterar que la sociedad "nos dio otra oportunidad", el legislador santafesino pidió saberla "aprovechar" y dijo que "el Socialismo asumió una responsabilidad haciéndose cargo de una posición política (de la) que muchos otros partidos no se hacen cargo".



"Esperemos que Sergio Massa se haga cargo de la responsabilidad que el pueblo le ha concedido y, si lo elige presidente el 19 de noviembre, que actúe en consecuencia y llame a los consensos para sacar al país de la crisis", completó.



Luego, Paulón dijo que "no vamos a tener una reunión con Sergio Massa", pero "sí estamos haciendo pública esta expresión de apoyo".



"No nos vamos a integrar a ningún gobierno, no es el rol que se nos ha asignado. Concurrimos a las elecciones con Juan Schiaretti porque entendíamos que era la propuesta que mejor representaba lo que el Socialismo quería para el país", agregó.



En ese sentido, dijo que "reiterando las críticas que tenemos (al Gobierno), hacemos la salvedad que entre las dos candidaturas hay una que se expresa en el marco de los valores democráticos, y en ese marco expresaremos el disenso".