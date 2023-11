Capitanich rechazó las críticas por la regularización de trabajadores del Estado

Foto: Pablo Caprarulo

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, rechazó este jueves las críticas hechas por la oposición a su gestión después de que la Cámara de Diputados provincial aprobara este miércoles, con el respaldo de legisladores del oficialismo, laCapitanich aseguró que se tratan de "mentiras" y afirmaciones "falsas" las que señalaron que su administración, que culminará el próximo 10 de diciembre,Por medio de su cuenta personal en la red social X, antes Twitter, Capitanich explicó que el proyecto aprobado en la víspera en la Cámara de Diputados de la provincia contempla la puesta en marcha de un "proceso de concurso de antecedentes y oposición para todas aquellas personas que ya trabajan en el Estado con otra contraprestación laboral o a través de otro pago, que puede ser una beca, un contrato y que ya trabajan en escuelas, en centros de salud, en residencias", entre otros.La iniciativa, agregó el gobernador chaqueño, excluye a "funcionarios" y empleados contratados por su gabinete.En ese sentido, sostuvo que el proceso no solo tuvo el respaldo de los legisladores chaqueños, sino también de los tres gremios que representan a los trabajadores de la administración pública, con quienes había alcanzado un acuerdo en marzo pasado, antes de las elecciones que en septiembre pasado consagraron gobernador al dirigente radical Leandro Zdero.Capitanich, en tanto, destacó que el proceso de regularización laboral en el Estado de la provincia "establece como nunca antes el cuidado de las cuentas" públicas "porque solamente se van a cubrir desde ahora hasta el 2030 las vacantes que se den todos los años".Esta decisión, explicó, "muestra que la cantidad de empleados públicos que tendrá el Estado hacia adelante" será "menor."Se habló de 17.000 pases a planta lo cual es falso porque estamos en un proceso y son muchas menos personas inscriptas, no han rendido aún el examen de oposición y hay una junta de evaluaciones que verifica la información y excluye a quienes no cumplen los requisitos", detalló Capitanich.Al respecto, también planteó que es "falso" que el proceso incluya a trabajadores "acomodados, amigos del poder o funcionarios".Acerca de las críticas formuladas desde la oposición, Capitanich negó que la medida ocasione problemas para el pago de salarios en los meses sucesivos y recordó que la erogación está contemplada en el Presupuesto aprobado para 2024."La mayor verdad de todo esto es el proyecto de Presupuesto que enviamos a la Legislatura, que tiene la misma cantidad de cargos que este año, la misma cantidad de cargos para el escalafón general, no se aumentó una persona dentro del escalafón general. Por eso queremos darle tranquilidad a quienes se inscribieron en el proceso, que tienen derechos, que tienen que tener garantías y que tiene que tener un Estado que los defienda", aseveró Capitanich.En ese sentido, el gobernador chaqueño mencionó que, "por primera vez en la historia de una gestión" provincial "se bajaron 4.500 cargos en la Administración Pública".Además, resaltó que su gestión "no creó cargos sino que los disminuyó", que en los últimos cuatro años su gestión tuvo "superávit financiero y superávit fiscal"., que, a su criterio, "durante años NO (sic) se han ocupado de hacer lo correcto y ahora en un plan de retirada, quieren quedar bien con los que maltrataron comprometiendo los recursos del Estado"."La carga que hoy pesa sobre los chaqueños es enorme y no es justo que debamos asumir adicionalmente esta 'mochila' de acomodados de último momento. Condicionar al próximo gobierno elegido por la voluntad popular con este tipo de acciones oscuras absolutamente opacas es de una irresponsabilidad inaceptable y eviten caer en la demagogia", agregó.Y culminó: "Están cometiendo un error muy grosero y el daño a los ciudadanos de esta provincia será imposible de enmendar gracias a estas avivadas impropias de gente que debería mostrar transparencia en sus actos".