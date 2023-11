Confirman que un partido de LLA abandonó la alianza por el pacto Milei-Macri

Foto: Archivo

El diputado bonaerense electo Pablo Ansaloni, integrante de la lista de La Libertad Avanza, confirmó este jueves que el partido FE se aleja de la coalición encabezada por el candidato a presidente Javier Milei debido a su acuerdo con el expresidente Mauricio Macri, insistió en que ese entendimiento "defraudó" a la gente que los votó en las elecciones generales.Al explicar las razones de su decisión de alejarse del espacio liderado por Milei, el legislador electo indicó:El electo legislador por La Libertad Avanza recordó que, cuando el partido FE fue parte del frente de Cambiemos, "sufrió mucho las consecuencias" de ese acuerdo, tras lo cual remarcó que Milei"No tenemos nada que hacer en el espacio, fuimos destratados por este señor Macri y, por ende, no podríamos estar en el mismo lugar de Mauricio Macri", ratificó esta mañana en diálogo con Radio Provincia.Asimismo, Ansaloni recordó expresiones del expresidente Juan Domingo Perón cuando manifestóy agregó: "Se los dije el miércoles cuando estuvimos reunidos en el Hotel Libertador con Javier y Karina Milei y todos los legisladores electos"."Les dije cuál era el motivo de mi decisión, y el desencanto que tenía con el libertario, por eso daba un paso al costado como partido FE, porque nosotros no tenemos nada que hacer a la par de Mauricio Macri", aseveró Ansaloni, tras lo cual reveló que en ese encuentro también estaba el armador y asesor del partido Guillermo Francos., acotó, aunque no especificó de qué diputados electos se trata.Cuando se le consultó si es posible que se unan a otro espacio en el Congreso nacional, respondió: "Nos conducen las y los trabajadores; por eso nos corrimos de escena; cuando venga el desarrollo de los bloques tendremos que tener un debate entre los compañeros y tomaremos la decisión".Consultado si la posibilidad de un acercamiento con Sergio Massa, postulante de Unión por la Patria, el legislador electo dijo que"Soy de origen peronista, nuestro partido FE fue creado por uno de los grandes dirigentes que fue el (fallecido Gerónimo) 'Momo' Venegas (de la Uatre), y siempre voy a estar construyendo para la Argentina.Me van a encontrar votando lo que le haga bien a la Argentina", concluyó.