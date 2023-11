"Ningún hombre de fe puede votar una propuesta inhumana como la de Milei"

Foto: Lara Sartor.

El sacerdote, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, afirmó este jueves que, de cara la balotaje que se celebrará el próximo 19 de noviembre. ."Un hombre de fe no puede apoyar propuestas inhumanas, antivalores, sea cristiano, católico o profese el credo que profese y es lo que plantea este candidato (Milei), un retroceso en la civilización", afirmó Do Paola en declaraciones a Télam Radio.Di Paola añadió que lay recordó que tanto el economista ultraliberal como sus representantes partidarios "tuvieron palabras de acuerdo con la utilización de las armas y la venta de órganos".En este punto, recordó quey que "cualquier persona que se sienta ligada a un tipo de humanismo, no puede estar de acuerdo"."Ninguna religión abraza estas propuestas inhumanas como es la venta de órganos. Es algo manejado por una mafia que preocupa a la humidad y que acá se quiere presentar como algo civilizado", observó el religioso.En la misma línea, el sacerdote observó que"Francisco nos dice de abrazar al inmigrante y buscar la felicidad de todos. No piensa en la idea de una libertad individualista como la que gritan en cada acto los partidarios de Milei. Por eso, para los predicadores del odio, la justicia social es una mierda. Por eso creo que", lanzó Di Paola.El 24 de octubre pasado, horas después de haberse celebrado las elecciones generales en las que se impuso el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, el obispo de la Diócesis de Formosa, monseñor José Vicente Conejero Gallego, sostuvo que el "voto en blanco es una opción cuando hay que elegir el menos malo".Al respecto, el sacerdote lamentó esta "actitud" y calificó esa convocatoria como "una irresponsabilidad", porque "los cristianos tienen que reafirmar el voto para los candidatos que tengan propuestas para con los más pobres".. Tenemos que apoyar a que no quiere que los jóvenes lleven un arma al colegio y combatan las adicciones", puntualizó.