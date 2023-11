El resultado de la elección de La Plata estará "entre hoy y mañana"

Foto: Eva Cabrera.

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, afirmó que el resultado definitivo de las elecciones a intendente de la capital bonaerense se conocerá "entre hoy y mañana" dado que se trata de "un proceso lento porque hay que abrir 79 urnas" y contar "voto por voto" en presencia de las autoridades y fiscales de Juntos por el Cambio (JxC) y de Unión por la Patria (UxP).El magistrado formuló esas declaraciones en la puerta de los tribunales federales de las calles 8 y 50 de La Plata donde a lo largo de todo el día de hoy se contabilizarán los más de 20 mil sufragios contenidos en 79 urnas.La decisión de llevar a cabo esta apertura se resolvió ayer tras un pedido del intendente Julio Garro (JxC), quien busca la reelección, pese a que de acuerdo al escrutinio provisorio, el candidato de UxP, Julio Alak, habría obtenido mayor cantidad de sufragios."Esta es una buena oportunidad para explicar cómo es el proceso electoral: la semana pasada escrutamos la elección para las autoridades nacionales y entregamos los resultados el día lunes para que se pueda desarrollar el día 19 de noviembre las segunda vuelta electoral", graficó Ramos Padilla.El magistrado sostuvo que ese mismo día se comenzó el escrutinio definitivo de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que concentran casi el 40% de la población de Argentina y del electorado nacional.El juez especificó que se empezó por la ciudad de la Plata, donde se registró "una diferencia desde el provisorio muy ajustada, algo que no se pasaba desde 1983"., explicó en funcionario judicial.En ese marco, Ramos Padilla afirmó que "a ello se sumaron las manifestaciones públicas de alguno de los candidatos -unos con felicitaciones y otros que daban resultados del escrutinio provisorio que no completaban la totalidad de las urnas- y se decidió convocar a los apoderados y candidatos de ambos partidos".Así, indicó que "ayer, porque la apertura de cada una de las urnas tarda, se hace con fiscales y apoderados, más expertos y se cuenta voto por voto para categoría de intendente junto a todas las autoridades y fiscales de los dos partidos"."Es un proceso más lento porque hay que abrir cada una de las 79 urnas y los apoderados van contando", detalló.Aclaró el juez que el pedido de apertura de urnas formulado por JxC "es por tendencias" dado que desde esa fuerza "hacen un análisis de que en las PASO habían sacado más que esta elección, que quizás el candidato para gobernador sacó mas que para intendente", pero entendió que se trata de "una diferencia mínima".De ese modo, planteó que "el presidente de una mesa es una persona que se la capacita para ese acto particular, tiene que completar el acta de manera manuscrita junto a la presencia de los fiscales"."Es un acto sumamente complejo, no sólo cuentan los votos, los votos recurridos, los impugnados, los nulos, sino que hacen sumas aritméticas, completan varias planillas. Estamos hablando de una diferencia ínfima que no ocurrió jamás en la historia de la ciudad de La Plata", reiteró.Para el juez, "ninguna de las dos fuerzas políticas plantearon una situación de fraude, en todo casoporque estamos hablando de más de 1.600 urnas en un contexto de 38.000 urnas, cuya carga lleva adelante el ciudadano, para eso se lo capacitó".Puso de relieve que se trata de "un sistema sumamente confiable y auditable del que participa el ciudadano, pero lo que plantea una de las fuerzas es que la diferencia es tan mínima que desea que se verifiquen ciertas urnas"."Entre hoy y mañana nosotros tendremos los guarismos del escrutinio de habitantes nativos, y después vamos a comunicárselo a la Junta de la provincia para que lo sume a lo de extranjeros" y oficialice el resultado de la elección a intendente, concluyó.