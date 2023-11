Boca realizó su primera práctica en la cuenta regresiva para la final de la Libertadores

este juevesen la recta final de la preparaciónEl plantel "Xeneize", encabezado por el entrenador Jorge Almirón, ensayó desde las 10 en el predio deportivo del Vasco da Gama, que está ubicado a cuatro kilómetros del Hotel Hilton Barra donde se hospeda el plantel, en la zona residencial de Barra de Tijuca.El entrenamiento de boca a tan solo 48 horas del partido más importante que asumirá en el año y quizá durante el último lustro no fue demasiado exigente debido a que la intención es no correr el riesgo de que se lesione algún jugador.En ese contexto, el entrenador de arqueros Fernando Gayoso ocupó uno de los arcos para entrenar aparte a Sergio "Chiquito" Romero, la gran figura de Boca en la Libertadores, en una sesión de la cual también participaron el suplente Javier García y el promisorio Leandro Brey, tercer golero del plantel.En tanto, el zaguero Nicolás Valentini y el goleador Darío "Pipa" Benedetto se movieron sin dificultades pese a que su estado físico no es el óptimo, sobre todo en el caso del delantero, quien de todas maneras será suplente,Uno de los jugadores de Boca que más impresiona a los brasileños, el juvenil Valentín "Colo" Barco, se mostró distendido y hasta se entretuvo tirando rabonas demostrando que está en buenas condiciones, luego de no haberse entrenador hace 24 horas en Buenos Aires.Por su parte, el trío uruguayo conformado por Edinson Cavani, el jugador más temido por Fluminense en la previa, Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, estuvieron siempre juntos durante la sesión en el predio de Vasco.La distancia del predio cedido a Boca con el hotel donde está alojado es de cinco minutos en auto y esa cercanía es favorable para los traslados, siendo que mañana volverá a entrenarse en lo que será el ensayo final en el que probablemente Almirón insistirá con el tema táctico y las jugadas con pelota detenida.Es que las dos prácticas de Boca previas a la final son abiertas durante 15 minutos para los medios de prensa y fotógrafos, por esa razón Almirón no mostró sus armas y seguramente los ensayos tácticos serán a puertas cerradas.La baja significativa que tendrá Boca en la final será la del capitán Marcos Rojo, quien fue expulsado en semifinales ante Palmeiras, y será reemplazado por el juninense Valentini.por la tarde,Boca jugará la final de la Libertadores 2023 este sábado desde las 17 en el Maracaná, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan, mientras que en el VAR estará a cargo del chileno Juan Lara.Boca obtuvo la Copa Libertadores en seis ocasiones, la última en la edición de 2007, mientras que Fluminense nunca alzó el trofeo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.