Suben 17% las tarifas eléctricas mayoristas de grandes usuarios sin subsidios

La medida regirá para los meses de verano de diciembre a febrero próximos

El precio al usuario final

La Secretaría de Energía dio a conocer la(MEM) para el período noviembre-abril, que no contempla cambios significativos en los precios respecto a los que rigieron entre agosto y octubre, con adecuaciones únicamente para los valores estacionales de algunas de las categorías de mayor poder adquisitivo alcanzadas por la eliminación del subsidio.La medida se dispuso a través de la resolución 884/2023 publicada este jueves en el Boletín Oficial.Además de la actualización tarifaria, el esquema prevé que, en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y San Juan, el tope de consumo subsidiado para los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) se eleve de 400 kilovatios por mes a 650 kilovatios.Esto regirá para los meses de verano de diciembre a febrero próximos.Los(Potref) y el(PEE) que establecen el esquema están destinados a los agentes distribuidores o prestadores del MEM.Tanto el PEE, como el Potref y el(PET), son los que deberán utilizar las firmas para “su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios de los agentes distribuidores” del MEM.Se consideran: generación, transmisión, distribución y carga tributaria (nacional, provincial y municipal).El Potref fue fijado sin cambios en $ 80.000 por megavatio (Mw) al mes para los tres niveles residenciales, la demanda general no residencial, los organismos públicos de salud y educación, y los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI) de carácter general.En el caso del PEE, según se trate de la hora pico, resto o valle, el precio por MW/hora es de entre $ 2.832 y $ 3.129 para el nivel 2 (beneficiarios de tarifa social), entre $ 3.568 y $ 3.943 para el nivel 3 (de ingresos medios) y de entre $ 20.454 y $ 20.466 para el nivel 1 y los consumos mensuales excedentes de 400 kilovatios por hora (KwH) del nivel 3.En el caso de los(Nivel 2) los valores permanecen sin cambios desde el verano del año pasado, mientras que para los de ingresos medios, no poseen modificaciones respecto al esquema anterior del periodo mayo-octubre.Los valores para la demanda no residencial ronda entre $ 8.573 y $ 8.841, en el caso de la demanda menor a 800 kWh por mes y de entre $ 15.525 y $ 15.585 para la que se exceda de esa franja.En ambos casos, habrá unAsimismo, se fijó un valor de entre $ 15.526 y $ 15.644 para organismos públicos de salud y educación, con un aumento del 17%, y de entre $ 20.454 y $ 20.466 para los GUDI generales, con una baja de 0,37%.