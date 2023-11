Mónica Fein: "El 19 de noviembre hay que elegir a Sergio Massa"

Fein, sobre Milei: es producto "de este antagonismo que hemos construido, que el que piensa diferente pasa a ser un enemigo, no un adversario político". Foto: Archivo.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Mónica Fein, sostuvo este jueves que "ante una posición autoritaria como la que expresa Javier Milei, el 19 (de noviembre) hay que elegir a Sergio Massa" y aclaró que esa postura "para nada significa un cheque en blanco, significa defender la democracia contra el autoritarismo".El pronunciamiento del Socialismo fue anunciado este miércoles, de cara al balotaje que enfrentará a los candidatos de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA) y cobra relevancia debido a que el PS apoyó en las generales al gobernador cordobés Juan Schiaretti.En declaraciones a Radio 10, la exintendenta de Rosario remarcó que, "sino porque creemos que en democracia se puede debatir ideas, construir alternativas, mejorar las acciones de gobierno y participar activamente para dar respuesta a los problemas que tiene Argentina"."Somos el primer partido de oposición que marca esta posición. Aquí no se puede ser tibios ante quien reivindica el terrorismo de Estado, (Milei) nos ha llamado a nosotros y al Socialismo en general del mundo, excremento humano, a otros rata, cucaracha", argumentó.Para Fein, la del candidato dey anticipó que, pese al apoyo a UxP, los socialistas "no nos convertimos en oficialistas"."Pero sí les pedimos a todos aquellos que no votaron a Massa, entiendo que mucha gente lo votó, de hecho eso fue el resultado electoral, que acompañe en estas elecciones para seguir construyendo mejor democracia y evitar que lo que expresa Milei gobierne este país", añadió.Fein mencionó que como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados pudo sacar "todas las leyes de este año por unanimidad, salvo cardiopatías congénitas, que Javier Milei no votó porque decía que era una intervención del Estado salvar la vida de un recién nacido"."Este programa de cardiopatías congénitas viene atravesando varios gobiernos, esas políticas son las que quiero rescatar, las que superan distintos signos políticos y continúan y mejoran", agregó.Luego, dijo que su partido ha dado "muchos debates respecto de que queremos mejor federalismo, y lo vamos a seguir haciendo, pero lo podemos hacer si gobierna alguien que respeta las bases de lo que hemos construido, la solidaridad, el respeto a la disidencia".Al ser consultada sobre la irrupción de un candidato como, Fein consideró que"Aquí estamos ante alguien nuevo, entre comillas, que viene con muy viejas ideas", opinó, y se mostró esperanzada en que "la gran mayoría de los que hemos recuperado la democracia reflexionen y piensen que el camino es una mejor democracia".Para la dirigente rosarina, "Argentina tiene que cambiar, pero cambiar para mejor, no para peor, y lo que algunos nos están planteando es cambiar para peor".