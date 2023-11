Con la presencia de Massa, comienza el 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Foto: Diego Izquierdo

Once días de cine

La plataforma MUBI auspiciará el premio a la Mejor Película de la Competencia Estados Alterados en la 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.@mubilat pic.twitter.com/52gn8AicV7 — Mar del Plata Film Festival (@MarDelPlataFF) November 1, 2023

Competencia argentina

Material censurado

"Elena sabe" de Anahí Berneri. / Foto: prensa

Cine francés

"Partió de mí un barco llevándome" de Cecilia Kang. / Foto: prensa

Massa se reunirá con referentes del sector El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se reunirá en la ciudad de Mar del Plata con personalidades de la industria del cine para visibilizar la preocupación del sector por la propuesta de La Libertad Avanza (LLA) de cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), entre otros organismos del Estado.



Se trata del colectivo Cine Argentino Unido, surgido de la autoconvocada Asamblea Audiovisual Abierta, en defensa del cine, la cultura, la educación y la democracia.



Integrantes del colectivo audiovisual se reunirán con el candidato oficialista, con quien también se tomarán una foto, para visibilizar la preocupación de la industria por las propuestas del candidato de LLA, que competirá con Massa el próximo 19 en el balotaje.



"Esencialmente estoy en defensa de las políticas públicas, de la presencia del Estado y de la autarquía del Incaa", afirmó Luis Ziembrowski, miembro de Cine Argentino Unido, en declaraciones a Télam.



El artista que el 23 de noviembre estrenará "El villano", su segunda película como director, considera que en el balotaje del domingo 19 "hay que votar a Massa porque elegir a Milei es un suicidio, es matar definitivamente al Estado y a la Nación argentina toda".



Tras las PASO del 13 de agosto pasado, Milei y el entonces candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por LLA, Rodrigo Marra, había escrito en Twitter: "No pasa nada, vamos a cerrar el Incaa; ahora sí los fondos serán utilizados donde realmente son necesarios; basta de gastar en estupideces".



Cine Argentino Unido ya realizó varias acciones y entre las más destacadas se anotó el spot "El cine argentino nos une", que tuvo miles de reproducciones en las redes sociales y también articuló ciclos de cine en diferentes salas para concientizar sobre la importancia de las películas que cuentan la realidad argentina.



Además, el colectivo realizó en septiembre pasado un encuentro seguido por una foto de los equipos de las 25 películas nacionales que participaron en las diferentes secciones del Festival de San Sebastián -entre ellos Leonardo Sbaraglia, Dolores Fonzi y Santiago Mitre-, una iniciativa en donde estuvo presente el director de certamen, José Luis Rebordinos y fue cubierta por los medios de todo el mundo acreditados en el festival español.



En la ofensiva contra el Incaa que se dio luego de las PASO, también se anotó la diputada nacional electa Lilia Lemoine, de LLA, quien, en sintonía con Marra y en un cruce con el cineasta Juan José Campanella, dijo por la red social X (antes Twitter): "Juanjo, vamos a cerrar el Incaa".



La discusión con el director de "El secreto de sus ojos", que apoya a Juntos por el Cambio, se dio cuando el cineasta había dicho con tono irónico: "Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio, que no está al nivel de sus hermanos", refiriéndose a la propuesta de creación de un mercado de órganos que plantean diversos integrantes de La Libertad Avanza.



"Sentimos la necesidad de estar unidos, no solo por la amenaza del cierre del Incaa y del ministerio de Cultura, del financiamiento de la ciencia y de la educación, sino que también por estar en contra de la apología al terrorismo de Estado", señaló a esta agencia Clarisa Oliveri, de la productora Gema Films.



"Básicamente todas nuestras acciones van por el lado de llegar a la gente desde el cine, que es lo que hacemos, lo que amamos, lo que nos cambió la vida y que creemos y confiamos, le puede cambiar la vida a un montón de gente más", concluyó.

"Las almas", de Laura Basombrío. / Foto: prensa

La provincia de Buenos Aires suma su programación al Festival La 38° Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tendrá una nueva edición de FINDE, la Feria de Industrias Creativas del Instituto Cultural bonaerense, que se realizará del 3 al 11 de noviembre en el Museo Mar y el Teatro Auditorium.



En un comunicado, se indicó que, este año, el evento contará con la proyección de películas de la provincia con el ciclo "Ventana Bonaerense", una muestra de afiches de cine con motivo de los 40 años de democracia y la presentación de la nueva plataforma de series y películas bonaerenses BAFILMA. Además, funcionará la Feria Finde de diseño y editoriales.



La programación se lanzará mañana a las 11 en el Teatro Auditorium con la charla "Identidad y Plataformas: caminos hacia la soberanía audiovisual", que contará con la presencia de la Presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el titular del Incaa, Nicolás Batlle; el actor Juan Leyrado y los cineastas Demián Rugna y Rodrigo Capriotti.



Dentro de "Ventana Bonaerense" se proyectarán títulos que formaron parte del Primer Festival Internacional de Cine de la Provincia realizado en septiembre pasado.



Se verán: el sábado 4 a las 14.30 el cortometraje "Rojo Carmesí", dirigido por Anabela Becker. Luego a las 15 y a las 17.30 llegarán las dos partes del largometraje "Trenque Lauquen", de Laura Citarella y premiado como Mejor Película de la Competencia Internacional del FICPBA.



El domingo 5 a las 15.30 se exhibirá "Implosión" de Javier Van de Couter, a las 16.30 "Ballenas" de Paula Saidón y a las 17.45 "Sublime" de Mariano Biasin.



Finalmente, el sábado 11 se proyectarán, a las 17.30, "El porvenir de la vida en común", de Gabriela Cárcova Krichmar, y tres cortometrajes: a las 18.45 "Cuarto B", de Paloma Coscia De Luque; a las 19 "Número primo", de Evangelina Montes; y a las 19.20 "Arca Resiste", de Bernardo Lorenzo.

La 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se pondrá en marcha este jueves con una ceremonia en el Teatro Auditorium en la que se proyectaráEl encuentro se extenderácon una programación en la que sobresalen las competencias internacionales y nacionales, nuevas películas de directores como, y presencias como la del realizador catalánLa gala inaugural del festival se desarrollará desde las 19 en la Sala Astor Piazzolla del complejo teatral ubicado en La Rambla marplatense, y contará con la presencia de realizadores, actores, actrices y referentes de la cine a nivel local e internacional.En el marco de la inauguración, está previsto que personalidades de la industria del cine se reúnan además con el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa , para visibilizar la preocupación del sector ante las amenazas de miembros de La Libertad Avanza de cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).Durante la ceremonia de inauguración se proyectará, en su versión restaurada digitalmente en 4K a partir de los negativos originales.A lo largo de 11 días, esta nueva edición del único festival de Latinoamérica reconocido como "Clase A" por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos ofrecerá un programa con filmes nacionales e internacionales a precios muy accesibles, con actividades especiales como proyecciones gratuitas, charlas, presentaciones de libros y homenajes.Entre los principales atractivos figura la Competencia Internacional, que contará con 11 títulos, entre ellos seis estrenos mundiales: las argentinas "Elena sabe" (Anahí Berneri), "Partió de mí un barco llevándome" (Cecilia Kang) y "Las almas" (Laura Basombrío); la peruana "Kinra" (Marco Panatonic); la portuguesa "UBU" (Paulo Abreu) y "Animal/Humano" (Alessandro Pugno), coproducción entre España, Italia y México.En tanto, tendrán su estreno latinoamericano en la misma categoría "Mimang", de Kim Taeyang (Corea del Sur); "Arthur & Diana", de Sara Summa (Alemania); "Seagrass", de Meredith Hama-Brown (Canadá); "LaRoy", de Shane Atkinson (Estados Unidos), y "No voy a pedirle a nadie que me crea", de Fernando Frías de la Parra (México y España).En la Competencia Latinoamericana participarán "El viento que arrasa", último título de Paula Hernández basado en la novela de Selva Almada y coproducido entre Argentina y Uruguay; las argentinas "Las cosas indefinidas", de María Aparicio; "El castillo", de Martín Benchimol (coproducida con Francia); "El otro hijo", de Juan Quebrada (Colombia-Argentina), y "Los colonos", de Felipe Gálvez, en asociación con Chile, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia y Taiwán.En la misma categoría competirán "Crowrã", de João Salaviza y Renée Nader Messora (Portugal y Brasil); "Otro sol", de Francisco Rodríguez Teare (Chile, Francia y Bélgica); "Llaki", de Diego Revollo (Bolivia); y "O dia que te conheci", de André Novais Oliveira (Brasil).En la Competencia Argentina, se presentarán "Los tonos mayores", de Ingrid Pokropek; "Clara se pierde en el bosque", de Camila Fabbri; "La Mujer Hormiga", de Betania Cappato y Adrián Suárez; "Alemania", de María Zanetti; "Elda y los monstruos", de Nicolás Herzog; "La gruta continua", de Julián D'Angiolillo; "Vera y el placer de los otros", de Romina Tamburello y Federico Actis; "Lagunas", de Federico Cardone; "El empresario", de Germán Scelso; "Lava 2 (El nuevo show del Narciso)", de Ayar Blasco; y "Adentro mío estoy bailando", de Paloma Schachmann y Leandro Koch.Habrá en total siete secciones competitivas oficiales: internacional, latinoamericana y argentina, divididas entre cortos y largometrajes, "Estados alterados" y "Work in Progress".La visita internacional más relevante será la de Bayona, director de títulos como "El orfanato", "Lo imposible" y "Jurassic World: el reino caído", quien en esta ocasión recibirá un premio a la trayectoria y presentará su último trabajo sobre la tragedia de los Andes, el filme producido por Netflix "La sociedad de la nieve", además de brindar una charla.Fuera de competencia, se proyectarán además las últimas películas de figuras como Taika Waititi, Yorgos Lanthimos, Michel Gondry, Lisandro Alonso, Rejtman y Trueba.También se rendirá tributo a la trayectoria a Ana Katz y a la Cinemateca Uruguaya, cuya directora, María José Santacreu, tendrá un encuentro con Graciela Borges.El Festival ofrecerá además las secciones "Panorama" y "Autores", con obras tanto de directores de renombre y trayectoria como de las nuevas generaciones, como los más recientes trabajos de Taika Waititi, Yorgos Lanthimos, Gondry, Hong Sang-soo, Lisandro Alonso, Kleber Mendonça Filho, Víctor Erice, Rejtman, Andrés Di Tella, Edgardo Cozarinsky y Rafael Ferro, Alice Rohrwacher, Gonzalo García Pelayo, Angela Schanelec, Trueba y Javier Mariscal, Noora Niasari, Laura Ferrés y Liz Lobato.Estarán presentes también realizadores del mundo para acompañar las películas que forman parte de la programación.A 40 años de la recuperación democrática, en el festival se exhibirán además los archivos recuperados del Ente de Calificación Cinematográfica, con material censurado durante la última dictadura.Además, se presentará el libro "Fundido a negro. Cine y censura a 40 años del retorno de la democracia", con la colaboración de Graciela Borges, Lita Stantic, Manuel Antín, Albertina Carri, Victoria Solanas y Eugenio Zaffaroni, entre más.Como parte de un homenaje a Adolfo Aristarain, reconocido recientemente con el Premio Astor a la Trayectoria, se podrá ver también "Un lugar en el mundo" y "Martín (Hache)".Los jurados de las distintas secciones estarán conformados por Charles Tesson, Celina Murga, Mimi Plauché, Prano Bailey-Bond, Tana Schémbori, João Pedro Fleck, Laura Paredes, María Paula Lorgia, Toby Poser, Haroldo Borges, María Álvarez, Flavia Dima, Leandro Listorti, Juliana Antunes, Florencia Schapiro, Felipe Guerrero y Marcela Santibáñez.Los focos temáticos de esta edición estarán dedicados al realizador argentino Esteban Sapir; a la actriz, guionista y directora española Ana Mariscal; a la influencia mutua entre el cine y los cómics; el cine de Georgia, con tres películas seleccionadas y presentadas por el director georgiano Aleksandre Koberidze, y Fantásticas: nuevas voces del cine británico de género.Con el apoyo del Instituto Francés y la Embajada de Francia en Argentina, se realizará el foco Historia del cine francés, mientras que en la sección Super 8/16 mm se podrán ver películas dirigidas por Marta Minujín, Leandro Katz, Elda Cerrato, David Lamelas y Narcisa Hirsch.Como en anteriores ediciones, el festival tendrá también cine al aire libre con proyecciones gratuitas en el Espacio Unzué (Río Negro 3470) de los grandes estrenos nacionales del año, que serán presentados por sus realizadores y protagonistas: habrá funciones de "Blondi", de Dolores Fonzi; "Puan", de María Alché y Benjamín Naishtat; "Casi muerta", de Fernán Mirás; "Los delincuentes", de Rodrigo Moreno; "No me rompan" de Azul Lombardía, y "El rapto" de Daniela Goggi.Además del Unzué y el Auditorirum, los cines que forman parte de esta edición son el Paseo Aldrey (Sarmiento 2685), Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665), y Chauvin Centro de Creación (San Luis 2849).La función de clausura estará a cargo de "Fallen Leaves", el más reciente trabajo del finlandés Aki Kaurismäki.