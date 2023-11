Se entregaron los premios Alumni y Télam fue galardonada por segundo año consecutivo

Foto: Prensa

La nómina de premiados es la siguiente:

Una nueva edición de la fiesta de entrega de los Premios Alumni se llevó a cabo este miércoles por la noche en el predio de Ezeiza, Lionel Messi, de AFA, y la sección Télam Deportes fue nuevamente galardonada por la cobertura del Torneo Federal A, luego de haber obtenido el mismo premio el año pasado junto al sitio Ascenso del Interior.Después de la entrega de diplomas a los ternados a los “Premios Alumni 2023” llevada a cabo el mes pasado en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en la calle Viamonte, el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino (CiDeDFA) entregó hoy las respectivas estatuillas en el predio de Ezeiza, tal como ocurrió el 18 de octubre de 2022.En esta oportunidad el Alumni de Oro fue para el arquero de River Plate y del seleccionado argentino campeón mundial en Qatar 2022, Franco Armani, y el mismo galardón le fue otorgado también al anfitrión de la velada, el presidente de AFA, Claudio Tapia.· Víctor Blanco (Racing Club)· José Félix Alfano (Central Córdoba de Santiago del Estero)· Luca Langoni (Boca Juniors)· Franco Armani (River Plate)· Lucas Pusineri (Atlético Tucumán)· Diego Martínez (Tigre)· Facundo Tello· Espn Futbol 1 (ESPN)· Pasión por el Futbol (Canal 13)· Paso a Paso (TyC Sports)· Cobertura Mundial 2022 - Código Qatar (DeporTV)· La Nación Deportes· Clarín Deportivo· Olé· Cobertura Mundial Qatar 2022 (DSports Radio 103.1)· Doble Amarilla· Godoy Cruz· Argentinos Juniors· Huracán· Newell’s Old Boys- Primera Nacional· Marcelo Achile (Defensores de Belgrano)Jugador Destacado:· Claudio Bieler (Atlético Rafaela)· Walter Otta (Estudiantes Bs As)· Lucas Bovaglio (Instituto Córdoba)· Guillermo Farré (Belgrano Córdoba)· Mario Ejarque· El Nacional ESPN· Ascenso Directo DIRECTV Sport· Pasión x el Ascenso América Sport· Olé· Diario Popular· Crónica· Mundo Ascenso Radio La Red· El Ascenso x 3 Radio Del Plata· Pasión x el Ascenso Radio Argentina· Mundo Ascenso· Solo Ascenso· Promiedos· Temperley· Chacarita· Defensores de Belgrano· Brown de Madryn· Juan Manuel Córdoba (Villa San Carlos)· Osvaldo Fernández (Talleres de Remedios de Escalada)· Ezequiel Segura (Comunicaciones)· Lucas Licht (Villa San Carlos)· Jorge Ferrero (Comunicaciones)· Martin Giménez (CADU)· Darío Lema (Colegiales)· Mario Gómez (Armenio)· Santiago Davio (CADU)Árbitro destacado:· Sebastián Martínez· Mariano Negrete· Franco AcitaInstitución destacada por la mejor atención al visitante:· San Miguel· UAI Urquiza· Talleres de Remedios de Escalada- Primera Categoría “C”Dirigente destacado:·Francis Ribeiro (Midland)·Federico Vanin (Luján)·Javier Méndez Cartier (Excursionistas)Jugador destacado:·Santiago Gómez (Excursionistas)·Germán Oviedo (Argentino de Merlo)· Maximiliano Rogoski (Midland)Director técnico destacado:·Jesús Díaz (Claypole)·Lucas Nohra (Argentino de Merlo)·César Monasterio (Liniers)Árbitro destacado:·Guido Mascheroni·Mariano Secco·Jonathan De OttoInstitución destacada por la mejor atención al visitante:·Deportivo Español·Central Córdoba de Rosario·Berazategui- Primera “D”Dirigente destacado:· Daniel Mariatti (Argentino de Rosario)· Daniel Ledesma (Centro Español)· Guillermo Penise (El Porvenir)Jugador destacado:· Rafael Monti Azpiazu (Muñiz)· Máximo Levrand (Argentino de Rosario)· Felipe Senn (Centro Español)Director técnico destacado:· Leonardo Acoglanis (Argentino de Rosario)· Diego Herrero (Centro Español)· Agustín Wallash (El Porvenir)Árbitro destacado:· Diego Torres· Néstor Barrios· Rodrigo VillalvaInstitución destacada por la mejor atención al visitante:· Deportivo Paraguayo· Lugano· Centro Español- Torneo Federal “A”Dirigente destacado:· Claudio Nebbia (Monte Maíz)Jugador Destacado:· Brian Guille (Olimpo de Bahía Blanca)· Axel Oyola (Racing de Córdoba)· Lautaro Cerato (Liniers de Bahía Blanca)Director técnico destacado:· Carlos Mungo (Villa Mitre de Bahía Blanca)Árbitro destacado:· Bruno AmiconiPeriodismo destacado cubriendo la categoría:· Ascenso del Interior·AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS TELAM DEPORTES.Consejo Federal del Fútbol.Dirigente destacado de jurisdicción bonaerense:· Reinaldo Alfredo Iriart (Liga de la Costa)Dirigente destacado jurisdicción mesopotámica:· Nelson Casis (Liga de Federación Entre Ríos)Dirigente destacado jurisdicción Cuyo:· Mario Echeverría (Liga de Mercedes)Dirigente destacado jurisdicción Sur:· Javier Treuque (Liga del Valle Chubut)Dirigente destacado jurisdicción Norte:· Marcelo Blanco (Liga Regional Jujeña)Dirigente destacado jurisdicción Centro:· Gustavo Eduardo Marcial (Liga Santamarina)Dirigente destacado jurisdicción Litoral:· Luis Franco (Liga Sanlorencina)- Fútbol InfantilDirigente destacado:· Juan Carlos Díaz (Banfield)- Fútbol Juvenil Liga ProfesionalDirigente destacado:· Diego Capra (Gimnasia y Esgrima La Plata)· Alejandro Roncoroni (Argentinos Juniors)·Hernán Vázquez (River Plate)Jugador revelación:· Claudio Jeremías Echeverry (River Plate)Medios periodísticos cubriendo la categoría:· Inferiores Argentinas (Tomás Camauer)· Sábado Gol (Leonardo Perales)· STAT Fútbol (Fernando Fracchia)- Fútbol juvenil del ascensoDirigente destacado:· Carlos Algaba (Acassuso)· Jorge Lemos (Deportivo Español)· Andrés Boidi (Atlético de Rafaela)Jugador revelación:· Ramiro Avalos (Puerto Nuevo)Fútbol Femenino Categoría ADirigente Destacado:·Carlos Zinovich (El Porvenir)·Ramiro Pérez (UAI Urquiza)·Gabriela Cenoz (River Plate)Jugadora Destacada:·Romina Núñez (UAI Urquiza)·Daiana Falfan (UAI Urquiza)·Laurina Oliveros (Boca Juniors)Director técnico destacado:·Leandro Iglesias (UAI Urquiza)·Juan Palermo (Huracán)· Damián Ledesma (Rosario Central)Árbitra destacada·Roberta EcheverríaMedios periodísticos cubriendo la categoría:. El Femenino·Fútbol Femenino x DEPORTV y La Televisión Pública·Promiedos- Fútbol femenino categoría B:Dirigente destacado:·Emilce Ahumada (Camioneros)·Alejandro Insua (All Boys)·Jorge Avellaneda (San Miguel)Jugadora Destacada:·Natalia Rea (Banfield)·Sabrina Maldonado (Belgrano)·Lourdes Rodríguez (All Boys)Director técnico destacado:·Indiana Fernández (Banfield)·Agustín Lavagnino (Sarmiento)·Maximiliano Luján (Belgrano)·Waldo Lomónico (All Boys)Árbitra destacada·Mariela Martino·Luciana Petrella·Luciana Sánchez- Fútbol Femenino Categoría CDirigente destacado:·Virginia Salera (Newell’s Old boys)·Claudio Tosseto (Atlético Rafaela)·Marcela Raivich (Talleres de Remedios de Escalada)Jugadora Destacada:·Yamila Ruiz (Midland)·Florencia Pianello (Talleres de Córdoba)·Luciana Flores (Cambaceres)Director técnico destacado:·Carlos Castiglione (San Luis FC)·Raúl Maiola (Tigre)·Juan Alonso (Talleres de Remedios de Escalada)Árbitra destacada·Luciana Petrella·Micaela Avelardo·Sofía Belén Curto- Fútbol PlayaJugador destacado:·Lucas Ponzetti (Argentino de Rosario)·Lucas Medero (Acassuso)·Sebastián Gómez Polatti (Acassuso)Jugadora destacada:·Daiana Rampello (Huracán)·Agostina Tasinazzo (Argentino de Rosario)·Agustina Balan (Argentino de Rosario)Director técnico destacado:·Hernán Magrini (Selección Argentina)·Pedro Ramondino (Acassuso)·Maximiliano Ponzetti (Argentino de Rosario)Dirigente destacado:·Daniel Mariatti (Argentino de Rosario)·Fabián Teplitzky (Ferro)·Martín Paratcha (Ituzaingó)Árbitro destacado:·Mariano Romo·Gabriela Maidana·Ismael ParraguesMedios periodísticos cubriendo la categoría:· Fútbol Playa OK· Argentina Fútbol Playa· Modo PlayaFutsal MasculinoDirigente destacado:·Comisión de Futsal Masculino AFAJugador destacado:·Maximiliano Rescia (Anderlechl – Bélgica / LS 84 – Italia)·Nicolás Lachaga (17 de Agoto – Argentina)·Dylan Vargas (San Lorenzo - Argentina)Director técnico destacado:·Matías Lucuix (Selección argentina)·Luciano Antonelli (San Lorenzo Argentina)·Facundo Ruscica (17 de Agosto Argentina)Arbitro Destacado:·Darío Santamaría·Andrés Pena García·Lautaro RomeroMedios periodísticos cubriendo la categoría:· Pasión Futsal· A Dos Toques· Transmisiones de partidos x DEPORTV- Futsal FemeninoDirigente destacado:·Comisión de Futsal Femenino AFAJugadora Destacada:·Mailén Romero (Racing Club / Caomoens Ceuta)·Carina Núñez (Futsi Atlético Navalcarnero)·Micaela Turek (San Lorenzo)Directora técnica destacada:·Bárbana Abot (All Boys - Argentina)·Ricardo Escudero (Sportivo Barracas / River Plate)·Claudio García (San Lorenzo – Argentina)·Nicolás Noriega (Selección Argentina)Árbitra destacada:·Estefanía Pinto·Aldana Arrieta·Bettina CingariPeriodismo en el AscensoPrograma en TV Destacado:· Futbol de Primera “C” DEPORTV· Fútbol de Primera “D” DEPORTV· Ascenso directo DIRECTV SportMedio Gráfico Destacado:· Olé· Diario Popular· CrónicaPrograma Radial Destacado:· Mundo Ascenso (La Red)· El Ascenso x 3 (AM 1030)· Sueños de Primera (AM 670)Sitio web destacado:· Mundo Ascenso.com· Solo Ascenso.com· Promiedos.com