Massa dijo que si es electo "muere definitivamente la grieta"

Foto: imagen de TV.

Foto: imagen de TV.

"Lo mejor que podemos hacer es no votar en contra sino a favor de la Argentina"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que "si me toca presidir, se muere definitivamente la grieta", reiteró que construirá la "unidad nacional" desde el 10 de diciembre y llamó a "no votar en contra, sino a favor de la Argentina".en una entrevista para el canal televisivo TN, donde afirmó que quiere "a la Unión Industrial y al sector de los trabajadores con representantes en el gobierno".Además, destacó que "y, respecto de opiniones propinadas por dirigentes de la oposición sobre su persona, señaló: "Esa idea de descalificar a otro en lugar de proponer qué vamos a construir quedó demostrado que es mala idea"."Lo mejor que podemos hacer es no votar en contra sino a favor de la Argentina", expresó.Respecto del acuerdo que se conoció esta semana entre el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de cara al balotaje, Massa marcó que "la gente no es ganado que los dirigentes llevan a votar lo que ellos quieren"., añadió.Además,Y preguntó acerca del libertario: "¿sigue con la idea de la dolarización, sigue con la idea de la venta de órganos, sigue con la eliminación de subsidios?".Sobre las críticas a su actual gestión como ministro de Economía, Massa marcó: "No soy Presidente"."Tuve la responsabilidad de estabilizar Argentina en tal vez su peor crisis de los últimos 30 años", señaló y enumeró las dificultades que presentaron "el acuerdo criminal" con el FMI, la sequía, que "afectó mucha de la estabilidad que los argentinos se merecen".Además, consideró que fue el candidato que más votos obtuvo en las elecciones generales porque "lo que los argentinos privilegian es un sistema de valores, no quieren la libre venta de armas, ni ver a sus hijos yendo al colegio con un arma en la mochila"."La mayoría de los argentinos no quieren que se vendan órganos, creen que la educación debe ser pública, gratuita y de calidad, como línea de partida para la igualdad. Los argentinos defienden la soberanía de Malvinas, no creen que sea plausible entregar la sangre de nuestros soldados o que a los ingleses se les reconozca la soberanía", continuó.También"Se pusieron en esta elección una discusión de valores, de en qué sociedad queremos vivir", advirtió.