Más de 400 familias fueron evacuadas en Entre Ríos por la crecida de río Uruguay

Personal del Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios y distintos comités operativos de emergencia (COE) evacuaron hasta la tarde de este miércoles a más de 400 familias de la ciudad entrerriana de Concordia afectadas por la crecida del río Uruguay, que impactó en clubes, costaneras, viviendas, calles y zonas de varios municipios de la costa entrerriana.Si bien la Municipalidad de Concordia continúa las recorridas en zonas de riesgo de inundación y barrios afectados, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande indicó este miércoles que, ya que el caudal evacuado por la represa variará entre 23.000 y 24.500 metros cúbicos por segundo.Ligia Wurfel, directora de Gestión Comunitaria y Reordenamiento Urbano y Social de Concordia, cotejó los registros de inundaciones anteriores y destacó que la ciudad tiene "unas 600 familias menos en los centros de evacuados" que en la inundación de 2015 y 2016, gracias a la reubicación de varios asentamientos en barrios de viviendas nuevas.Del total de más de 400 familias desplazadas de sus hogares, la mayoría se trasladó a direcciones particulares, y sólo 62 permanecen en los cinco centros de evacuados dispuestos. Allí reciben, además de la atención y reubicación de animales de las familias en diferentes espacios."Siempre es duro dejar el lugar de uno y siempre se quiere volver cuanto antes, pero los que vivimos y trabajamos hace años cerca del río ya entendemos que esto es así", aseguró Edelmiro Núñez, uno de los vecinos evacuados con su familia en un centro municipal.El secretario de Desarrollo Social local, Amadeo Cresto, resaltó que "hay un trabajo serio y con mucho compromiso"Por otra parte, la Policía diagramó un "gran operativo de seguridad en la zona inundable y centros de evacuados", indicó el jefe de la División de Operaciones y Seguridad, Renato Ulrich, con "puntos fijos y recorridas, custodiando, orientando e informando".Múltiples instalaciones de la Costanera, canchas de fútbol, el centro de colonia de vacaciones y sedes de clubes se encontraban cubiertas por el agua.Finalmente, Defensa Civil y el COE local recordaron que laColón es otra de las ciudades afectadas, con más de 50 familias (cerca de 250 personas) evacuadas de la zona costera y alrededores del arroyo, en forma preventiva, hacia domicilios particulares en su mayoría.", remarcó el intendente, José Luis Walser, y recordó que ante dudas o consultas pueden comunicarse al 03447 454393.Otras 50 familias fueron evacuadas en, la mayoría reubicadas en la sede del Ejército, y otras en casas de familiares y de zonas no afectadas en sus propios barrios. Además, otras 6 familias quedaron incomunicadas por el desborde del Arroyo de la China y no pueden salir de ese lugar.En tanto, más de 20 personas fueron evacuadas a los Galpones del Puerto depor la crecida del río, y esperan "nuevas evacuaciones, porque seguirá creciendo si se mantiene la intensidad del viento", dijo Cristian Magne, coordinador del Comité de Prevención Local.Allí, laentregó zapatillas, pantalones, camperas y ropa de cama valuado en más de $3,6 millones, con el objetivo de que lo incautado "sea devuelto en forma provechosa a la sociedad y en el momento en el que más lo necesitan".Desde el organismo detallaron a Télam que se estarán entregando insumos esenciales en otras localidades afectadas por la crecida del río Uruguay.Magne pidió no circular por zonas inundables, y así "mantener las calles libres para el caso de tener que socorrer a más vecinos", y mencionó que ante cualquier dificultad se pueden comunicar al WhatsApp (03446) 155 56096.También la, en el sureste de Entre Ríos, se ve afectada por la creciente de los ríos y arroyos de la zona, y permanecía en estado de alerta de evacuación.En el mediodía de este miércoles, el río tenía 13,56 metros en Concordia, por encima del nivel de evacuación (12,50); en Colón llegó a los 8,79 metros, arriba de la alerta de evacuación (7,90); al igual que en Concepción del Uruguay, donde presentaba una altura de 7,10 metros.