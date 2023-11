San Carlos de Bariloche tiene su nueva bandera

La nueva bandera de Bariloche diseñada por alumnos de séptimo grado.

Una bandera propia, que-junto a la enseña nacional y la provincial- y su existencia quedará promulgada el jueves 9 de noviembre, se informó este miércoles.Se trata de una bandera que tiene dos franjas horizontales verdes con una blanca en el centro; a la izquierda, cerca del asta, un triángulo isósceles. Dentro de ese triángulo se ve un sol con nueve rayos y un cristal de nieve., explicó a Télam Mario Golman, el vexilólogo -especialista en estandartes- que acompañó al Concejo Deliberante en el proceso de conformación del símbolo municipal y formó parte del jurado que la eligió.La que terminó seleccionada tiene un esquema, analizó.“Toma el celeste de la bandera argentina, el verde y el blanco de la de Río Negro, y el sol y el cristal de nieve, del escudo de Bariloche”, señaló el especialista.La elección de este diseño es el resultado de una iniciativa lanzada en junio de 2022, a través del concurso "Una bandera para San Carlos de Bariloche", al que fueron invitados todos los séptimos grados y quintos años de las escuelas públicas de la ciudad.“Se presentaron las iniciativas, en septiembre se designó un jurado -del que tuve el honor de participar-, debatimos y terminamos seleccionando al ganador, que cumplió con la normativa y los fundamentos establecidos en el concurso”, aclaró Golman.El concurso recibió nueve diseños y quedaron seleccionados siete, tanto de colegios públicos como privados; el ganador es el de los chicos de séptimo grado del colegio Jean Piaget.dijo a Télam la concejala Claudia Torres, impulsora de la creación del estandarte.La flamante bandera “fue aprobada en una sesión (del Concejo Deliberante) y luego se hizo la ordenanza. Sólo falta promulgar esa ordenanza, que está establecida para el próximo jueves”, precisó.De todas formas, no hay certezas de cuándo se izará por primera vez.“Tenemos el diseño en muestrario y seguramente pronto habrá alguna en el Concejo, pero la bandera de ceremonias aún no. Esto dependerá del Ejecutivo”, sostuvo Torres., señaló Golman.Por eso, está previsto que este nuevo estandarte “se use por los organismos oficiales en todo el ejido de Bariloche, siempre siendo precedida por la bandera nacional y la de Río Negro”, además de en cada acto oficialGolman aclaró que "la rendición de honores, de todas formas, es siempre para la bandera nacional”.