Interrogan a Donald Trump Jr. en juicio por fraude contra la Organización Trump

Donald Trump Jr, el hijo mayor del expresidente estadounidense Donald Trump, empezó a ser interrogado este miércoles en el juicio civil que tiene lugar en Nueva York por fraude financiero que amenaza con poner en jaque al imperio inmobiliario familiar.Ambos son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, un conglomerado de empresas que gestionan rascacielos residenciales y de oficinas, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.Al igual que su padre, están acusados por la fiscal general del estado de Nueva York, el equivalente a ministra de Justicia, Letitia James, de inflar los activos del grupo en cientos de millones de dólares para obtener préstamos bancarios más ventajosos y mejores condiciones de los seguros.en su red Truth Social sobre el juez instructor del caso, Arthur Engoron.Desde el inicio del juicio, el pasado 2 de octubre, el juez ya le impuso al magnate multas de 5.000 y 10.000 dólares, por arremeter contra la secretaria judicial del tribunal que lo juzga.Si el juez se ciñe al calendario,, convocadas para el 5 de noviembre de 2024, a las que espera concurrir para volver a la presidencia de Estados Unidos., pero igual está convocada dos días después de su padre como testigo, pero este miércoles apeló la decisión del juez de interrogarla.Los abogados sostienen que la valoración de los activos del grupo, como la Torre Trump y el edificio del 40 de Wall Street, fueron subjetivas pero sinceras, y que los bancos no perdieron ni un solo dólar por prestar dinero a la Organización Trump.Pero según Michiel McCarty, director del banco de inversiones M.M. Dillon & Co, que subió al estrado el miércoles como perito, los bancos prestamistas, como el Deutsche Bank, podrían haber fijado tipos de interés más altos si hubieran tenido una imagen menos halagüeña de la situación financiera de Donald Trump.Revisó cuatro préstamos para financiar proyectos en torno a un campo de golf en Florida, dos hoteles de lujo en Washington y Chicago, así como el 40 de Wall Street, y estimó las pérdidas por intereses en 168 millones de dólares entre 2014 y 2023. Este cálculo fue impugnado por la defensa., como en los otros cuatro casos en los que se enfrenta a cargos penales, en particular por intentar anular las elecciones presidenciales de 2020.Su presencia en las vistas es también señal de la importancia que le da al caso. Aunque no irá a la cárcel, el juicio podría acarrearle la pérdida del control de parte de sus propiedades inmobiliarias, además de una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de gestionar empresas en Nueva York.Incluso antes de que comenzara el juicio, el 2 de octubre, el juez Engoron dictaminó que la fiscalía había presentado "pruebas concluyentes de que, entre 2014 y 2021, los acusados sobrevaloraron los activos" en entre "812 millones (y) 2.200 millones de dólares", dependiendo del año.Como consecuencia del "fraude reiterado", Engorón ordenó la liquidación de las empresas, una auténtica bomba judicial y patrimonial, pero su decisión fue suspendida en apelación.