Un programa holandés calificó a Milei como "hombre lobo con motosierra" y "loco total"

“También fue coach de sexo tántrico y, oh, se comunica con su perro fallecido a través de un médium para pedirle consejos. ‘¿Qué dices, Lassie? ¿Flexibilización del mercado laboral? Guau guau guau. ¿Por qué no abolimos el aborto? Guau guau guau’” El conductor Arjen Lubach

Otro programa de televisión extranjero, en este caso de Holanda,sobre el líder y candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, al que describieron comoEsta semana, en el programa holandés “De Avondshow met Arjen Lubach”, el conductor Arjen Lubach confesó que no venía siguiendo el panorama electoral argentino hasta que leyó un artículo sobre Milei en el que se mencionaba abolir ministerios, legalizar la venta de órganos y perros clonados. “¡Guau! Ese Milei suena como un hombre interesante”, lanzó, y especuló con que esos temas seguramente seríany luego mostró una imagen del candidato arriba de una camioneta con una motosierra encendida.”, se preguntó Lubach.Lubach dijo quey comparó esa medida como sacar diques durante una inundación. Luego mostró un video en el que se ve a Milei rompiendo una piñata con forma de banco con un palo.El programa siguió mostrando al candidato de LLA vestido como Capitán Ancap (por anarcocapitalista), cantando sobre una versión de La Traviata, con una letra en la que critica a la política fiscal del gobierno. “Máxima, ¿esto es normal allí?, bromeó el conductor.se preguntó Lubach. Y enseguida mostró la nota de un programa inglés en el que Pedro, un argentino, dijo que votaría por Milei pero que no quería que nadie se enterará, lo que hizo poner cara de sorpresa al conductor.Desde su mirada, Lubach dicePorque esa es la situación de ahora. Argentina está al borde del abismo y en su desesperación, el 19 de noviembre, la gente quizás elija a un loco total con la idea de que no puede empeorar. Pero si puede empeorar”.Para finalizar, el conductor recomendó viajar a Argentina “un hermoso país para visitar. Pero lleven una gran billetera y un botiquín de primeros auxilios porque hay un loco suelto, disfrazado de superhéroe con una motosierra.Luego de la entrevista que el periodista republicano y ultraconservador Tucker Carlson le hizo al diputado Milei hace unos meses, en un programa de humor de Brasil, se burlaron del candidato y sus declaraciones sobre romper relaciones comerciales con Brasil si llegara a asumir como presidente.En la emisión del 22 de septiembre, el humorista Gregorio Duvivier dedicó su programa “Greg News”, que se emite por la señal HBO de Brasil, a la Argentina. “, arrancó el conductor, al que todo eso le pareció “un combo de destrucción”.El humorista brasileño comparó las políticas que propone Mieli con lo que fue el gobierno de Carlos Menem. Pero destacó algo más: “l”.Recientemente, en el late night show del comediante John Oliver en Estados Unidos, el humorista dijo que “Milei es un montón” y desglosó todas las propuestas del candidato de LLA, al que mostró en una foto como El General Ancap. También se burló de los seguidores de Milei, a los que mostró con máscaras de motosierra yendo a votar y en el búnker del partido libertario. “ironizó Oliver.En España, en el programa “El intermedio”, del Gran Wyoming, un actor apareció disfrazado de Milei con una motosierra. El conductor le preguntó si no tendría que estar ocupado en la campaña., dijo el personaje. “Voy a patear el orto de Massa en la segunda vuelta, pienso instaurar la libertad y acabar con todas las lacras del comunismo”., exageró el actor que personificaba al candidato argentino.