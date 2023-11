La FED mantuvo una tasa de interés de referencia en un rango entre 5,25% y 5,50%

Powell admitió que la inflación estadounidense aún es elevada

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) informó este miércoles en Washington que decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, en un rango de entre 5,25% y 5,50%, por segundo mes consecutivo.En estos números, la tasa de que fija el costo del dinero en EEUU sigue siendo la más alta de los últimos 22 años.El presidente de la FED,, quien descartó por el momento la posibilidad de que se dé "un recorte de tasas de interés".En un comunicado,al tiempo que se mostró "preocupada por el aumento del rendimiento de los Bonos del Tesoro".El Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) señaló que "la actividad económica se expandió a un ritmo fuerte en el tercer trimestre", a la vez que también señaló que "el aumento del empleo se ha moderado desde principios de año, pero sigue siendo fuerte".Al describir la situación económico financiera de los Estados Unidos, el FOMC sostuvo que "el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Es probable que las condiciones financieras y crediticias más estrictas para los hogares y las empresas afecten a la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos sigue siendo incierto. El Comité sigue muy atento a los riesgos de inflación".El PBI se expandió a una tasa anual del 4,9% en el tercer trimestre, en tanto que el crecimiento del empleo ascendió a 336.000 en septiembre, muy por encima de las previsiones formuladas por los analistas."El aumento del empleo se ha moderado desde principios de año, pero sigue siendo fuerte, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja", agrego el FOMC.El número de ofertas de trabajo en el último día hábil de septiembre ascendió a 9,55 millones, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) mostró que en agosto se habían registrado 9,49 millones de vacantes y superó las expectativas del mercado de 9,25 millones.En el comunicado, el organismo también indicó que "seguirá reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias, como se describe en sus planes anunciados anteriormente. El FOMC está firmemente comprometido a devolver la inflación a su objetivo del 2 por ciento".La decisión de la FED se produce en momentos en que la administración Biden busca financiar su enorme servicio de la deuda pública.El Departamento del Tesoro dijo esta semana que subastará 776 mil millones de dólares de deuda en el cuarto trimestre, comenzando con 112 mil millones de dólares en tres subastas la próxima semana.En un conferencia de prensa posterior, el presidente de la FED, Jerome Powell, afirmó que la entidad monetaria "aún no ha tomado ninguna decisión para su reunión de diciembre, e incluso si decide pausar las tasas por tercera reunión consecutiva, lo cual no significa que le resultará más difícil comenzar a subir tasas nuevamente".Powell quiso despejar dudas, se manifestó muy concluyente con las perspectivas económicas y advirtió que "controlar la inflación probablemente requerirá una desaceleración del crecimiento y una moderación del mercado laboral. Sigo creyendo, y mis colegas en su mayor parte todavía creen, que es probable que necesitaremos un crecimiento más lento y un cierto debilitamiento en el mercado laboral para restaurar completamente la estabilidad de precios"., añadió.Powell sostuvo que "el comité no está pensando en absoluto en recortes de tasas en este momento. No estamos hablando de recortes. Todavía estamos muy concentrados en la primera pregunta, que es '¿hemos logrado una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo, de manera sostenible?' Ésa es la cuestión en la que nos estamos centrando".Más adelante, el funcionario indicó que "Powell, por último, enfatizó que "unos pocos meses de buenos datos son sólo el comienzo de lo que se necesitará para generar confianza en que la inflación está bajando de manera sostenible hacia nuestra meta. El proceso para reducir la inflación de manera sostenible al 2% tiene un largo camino por recorrer".