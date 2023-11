Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 2 de noviembre

Viernes 3 de noviembre

Sábado 4 de noviembre

Domingo 5 de noviembre

Lunes 6 de noviembre

Martes 7 de noviembre

Miércoles 8 de noviembre

Video."Tres datos sobre las elecciones que están definiendo las mujeres". En Argentina, el voto de las mujeres fue uno de los factores decisivos en el triunfo del candidato Sergio Massa así como jugó en contra de Javier Milei. Esta situación se repitió de manera similar en países donde la extrema derecha se presentó como alternativa. Al igual Milei en nuestro país, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Vox en España tampoco lograron cosechar el voto mayoritario femenino. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escúchalo en Spotify Podcast. "No más canciones de amor". En exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, habla de su hartazgo de tener que escuchar canciones sobre el amor en cualquier parte. Escuchalo en Télam Digital Documental - 2022. Una joven militante de la provincia de San Luis. Su lucha diaria en favor de los humildes y la adversidad de una enfermedad terminal.Documental - 2019. Con perspectiva internacional, historias de cooperación, intercambio cultural y relaciones entre pueblos de China con casi 30 países y regiones de Asia, Europa, África, América del Sur y Oceanía. Sitios históricos, documentos, reliquias culturales y tradiciones de los países. La Franja y la Ruta no es sólo la propuesta de China de un camino conjunto a nivel global, sino un coro de países del mundo. Este documental es parte del II Festival de Obras Cinematográficas Chinas, disponible en la plataforma pública y gratuita.Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada libre sujeta a capacidad de la sala. Puertas 18.30hs.(Video y radio). De lunes a viernes. Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital y YouTube https://youtube.com/user/AudiovisualTelamAudio. Lunes a viernes. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Escúchalo en Spotify Fecha 12. Relata: Damián Zárate. Comenta: Daniel CacioliPanorama radial. Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escúchalo en Spotify En La Plata. Entrenamientos + Clasificación. En vivo.Relata: Jorge Godoy. Comenta: Santiago LuciaUna joven periodista con una cámara de celular transita por festivales, eventos culturales, reuniones deportivas y acontecimientos sociales que se desarrollan en la región.Fecha 12. Relata: Eladio Arregui. Comenta: Gustavo GerTransmisión de los Clásicos Provincia de Buenos Aires, Joy Canela, Bellagamba y Enrique Acebal. Relatos: José Luis Medina. Presentación y notas: Diego Notario y Paula Benedetto.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y en YouTube.Video. Más detalles en este nuevo capítulo de Ecointensa, con Natalia Mazzei presentando los grandes temas ambientales del momento. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Fecha 15. Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas en boxes a cargo de Nicolás Neuss y Mariano Escalada.El director audiovisual y escultor Eric Dawidson realizó una estatua de bronce en homenaje a Leonardo Favio. Fue colocada en la emblemática esquina de Corrientes y Vera. El proceso que da cuerpo a la escultura y valiosos testimonios de colegas que conocieron a Favio, en un documental que busca desenredar los secretos del cineasta y cantante a los 85 años de su nacimiento.La Banda Sinfónica de La Pampa presenta una selección de obras del ciclo La Pampa Sinfónica, realizado junto a compositores e intérpretes de la escena regional. Con coordinación general de Manuel Gerez, el concierto da cuenta de la vívida escena musical de la provincia. Participan como solistas Roberto Yacomuzzi, Juani de Pian, Guillermina Gavazza, Nicolás Rainone, el Skat Dúo –compuesto por Alejandro Bidegain y Estefanía Schanton–, el grupo de tango Revirados y el grupo de rock Indio Brujo.Conducción: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo ReyGuitarristas Internacionales / Recital en Vivo. Nora Buschman (Alemania) y Fabián Zeller (Portugal)Con la conducción del novelista y guionista Marcelo Figueras, analiza los sucesos históricos desde el retorno de la democracia a fines de 1983 hasta la actualidad. En esta emisión, abordará el lanzamiento del satélite ARSAT 1 como símbolo de soberanía tecnológica y también recuerda la labor de los organismos de DD.HH. en 1983.Video. En este micro de Télam, el diseñador Francisco Ayala, se propone incorporar esa nueva mirada que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino que se propone un profundo cambio cultural. Ahora en Télam Digital y YouTube Podcast. En 1964, mientras filmaba una película en Córdoba, el joven santiagueño Leo Dan se enamoró de una periodista brasileña. A ella le escribió luego un tema amoroso, en un vano intento de conquista que casi seis décadas después sigue siendo un éxito internacional. Se trata de "Cómo te extraño mi amor", retomado en el repertorio del grupo mexicano Café Tacuba. Escuchalo en Télam Digital Estreno. En esta nueva temporada la serie que explica fenómenos de las ciencias naturales, la física y la química a partir de distintos experimentos se desarrollará en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires. Allí, Tomás Fonzi, junto con las chicas, los chicos y sus docentes, van a experimentar y descubrir, por ejemplo, cómo funcionan los cohetes o por qué los barcos flotan. Porque, como dice el eslogan de Experimentores, “¡La escuela es nuestro laboratorio!”.Con Maia Sasovsky y Pablo Camaití. Invitadas: Mavi Díaz y las FolkiesDocumental entrevista - 2023 - Producción Télam.En una entrevista en profundidad, realizada en Roma por Bernarda Llorente, la presidenta de la Agencia Nacional de Noticias Télam, el Papa Francisco compartió su visión sobre la guerra, el rol de las personas ante las crisis, la situación política actual, el papel de la juventud, el empleo y la explotación de los trabajadores, la Fe y su relación con Dios.Podcast. En este episodio: “Gato con guantes no caza ratones”. Escuchalo en Télam Digital Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. Ahora en Télam Digital, Youtube https://youtube.com/user/AudiovisualTelam y Spotify https://open.spotify.com/show/5ecXhi1zSb9Gf8tE3OORMy?si=80ca9ea18f4d455dEstreno. Como parte de las celebraciones por los 100 años de YPF, el periodista Daniel Arcucci entrevista a referentes del deporte nacional acerca de sus carreras: Agustín Pichot, Laurina Oliveros, Pepe Sánchez, Luciano de Cecco, Luciana Aymar, entre otros protagonistas que, en cada programa, repasan no solo la carrera deportiva sino también sus historias personales.Video. Investigadores del Laboratorio de Aracnología del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata, diseñaron una aplicación móvil para identificar animales ponzoñosos - en especial arañas y escorpiones– informar y explicar cómo actuar en caso de encontrarse con alguno. La aplicación lleva por nombre "¿Araña o Escorpión?" y se encuentra accesible para su descarga en dispositivos Android. Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital y YouTube Desde el Centro Cultural Kirchner.Programa: B. Bartok: Suite del Mandarín Maravilloso op 19 20’J.J. Castro: Cantata Martín Fierro 45’Diego Censabella, director invitado - Mario De Salvo, barítonoProducción Santa Fe Canal. Una propuesta para conocer los diferentes atractivos turísticos de la provincia. Con la conducción de Lisandro Colacrai.