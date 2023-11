A días de un histórico balotaje, arranca una nueva edición de la Feria del Libro Peronista

Foto Prensa.

Una feria en tiempo electoral complejo

El cronograma de actividades

Una nueva edición de lase realizará desde este jueves y hasta el domingo próximocon un homenaje a, presentaciones de libros y lecturas que tienen como finalidad revisitar este movimiento político a través de obras sobre política nacional, derechos civiles o género, en un momento en que el crecimiento de la extrema derecha amenaza con diluir los derechos conquistados y en un año en que se conmemoran 40 años de democracia en Argentina.Con una oferta ligada a los pilares históricos del movimiento político y social pero también con propuestas innovadoras de la literatura contemporánea, la Feria del Libro de temática peronista tomará las instalaciones del Museo Evita para desplegar una rica agenda que incluirá charlas, homenajes, proyecciones de documentales, presentaciones y una oferta variadísima de textos conocidos y otros casi inhallablesEsta edición, la número 14,si vence al contrincante de La Libertad Avanza, Javier Milei, que amenaza con destruir derechos históricos de los trabajadores"El peronismo es un movimiento de base popular y democrática que tiene la misión en esta hora argentina tan dramática de defender y sostener las conquistas en términos de libertades y de derechos individuales y colectivos en los que consisten los procesos de democratización, que nos han traído hasta el punto en el que hoy estamos", manifiesta a Télam el filósofo y politólogo Eduardo Rinesi, consultado por el rol del peronismo en esta coyuntura.Para el investigador, este momento sitúa a la sociedad "ante la evidente necesidad de defender la democracia entendida como un conjunto de libertades y de derechos individuales y colectivos que reclaman ser sostenidos para seguir rigiendo nuestra vida colectiva con la fuerte presencia de un Estado que los garantice, que los defienda, que lo sostenga.como los poderes de las corporaciones y del mercado".El escenario electoral también llama a preguntarse acerca deque tuvo su origen en Perón y Eva. Para ensayar algunas respuestas, la escritora Natalí Incaminato, autora de "Peronismo para la juventud", considera que esa realidad interroga a los dirigentes desde "las condiciones materiales de existencia de los que menos tienen".Para la autora, la pregunta ronda en torno al "-como los trabajadores de Uber o Rappi- que no ha podido ganarle a la inflación. Este escenario me parece que abre básicamente la pregunta aencolumnado en la CGT o los sindicatos. Y también interpela al peronismo para pensar de qué manera esas personas de los sectores populares viven su vida política: qué discursos consumen y qué tipo de evaluaciones hacen a partir de esos discursos".La investigadora del Conicet también reflexiona sobre la figura de Eva Perón, pero despegada de la sensibilidad o entrega y las contrapone a "la racionalidad y el pedido, como dirigente que llama a las mujeres a que participen políticamente. Se termina la era de la mujer que acata en silencio para dar lugar a un montón de representantes mujeres en lugares de decisión".En este sentido, Incaminato evalúa en diálogo con Télam que "es un momento electoral y político donde la mujer no es relevante; solamente es relevante como votante, pero no es relevante como representante aunque hay algunas excepciones"."Estamos muy lejos de una figura como Eva Perón que nada más y nada menos negociaba con los sindicatos y era fundamental en el Estado peronista. Eso no sucede ahora. Hay algunos avances en algunos sindicatos, algunos avances de una mirada más feminista en determinados lugares y espacios muy vinculados con el peronismo, pero también hay mucho retroceso", considera.La autora señala que "incluso la interpelación del candidato del peronismo Sergio Massa a las mujeres es algo más reciente que se vio justamente por una diferencia de votos a su favor.Pero también debería reivindicarse a la mujer desde un lugar, no solo de entrega ni de sensibilidad, sino de reclamar que esa participación, a través del voto, de apoyo al peronismo, también se visualice en una mayor legitimación, una mayor importancia que se le da a la mujer en la vida política argentina".Durante cuatro días, investigadores, artistas, autores y estudiosos del peronismo participarán de presentaciones de libros como "Muchachas bonaerenses. Las primeras legisladoras" a cargo de Julia Rosemberg y Soledad Guanaccia; del homenaje a Horacio González, el jueves, a las 19, a cargo de Mariana Gainza, Américo Cristófalo y Ezequiel Grimson.Entre las actividades del, tendrá lugar la presentación del libro "Historia del peronismo", a las 17, donde prestigiosos investigadores muestran al peronismo desde diferentes perspectivas: la relación con la literatura, con la ciencia, con la política, con el agro.A las 17, se presentará "Evita: una lectura viva" donde escritoras como Ángela Pradelli, Claudia Aboaf, Martina Crey y Juan Carrá leerán textos propios donde el peronismo es protagonista. A las 18, se presentará "Diccionario del peronismo", en su cuarta edición, a cargo de Alejandro Cataruzza, Claudio Panela y Darío Pulfer; a las 20 se presentará el libro "Favio vigente. Un recorrido por sus pasiones" por Florencia Halfon y Natalí Incaminato.Otra de las obras, "Eva Perón. Compañeros y compañeras" que se presentará el viernes a las 19, propone una suerte de recorrido para pensar la relación de Eva con el movimiento obrero que se presentará junto a Poli Sabatés.El, Anabella Gorza y Karin Grammático presentarán a las 15, el libro "Insurgentes, misioneras y políticas. Mujeres y género en la resistencia peronista"; y a las 16, se presentará la obra "Reedición facsimilar de la revista de trabajo y previsión (1943-1955) a cargo de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, Patricia Aragón Reyes y Rodrigo Mas. A las 19, tendrá lugar la presentación de "Esta no soy yo", una biografía de Aurora Venturini, contemporánea y amiga de Eva Perón, mientras que el domingo, a las 18, Juan Manuel Abal Medina presentará su libro "Conocer a Perón", junto a María Rosa Muiños.La lectura de obras tendrá lugar el viernes a las 17, con "Evita: una lectura viva" donde escritoras como Ángela Pradelli, Claudia Aboaf, Martina Crey y Juan Carrá leerán textos propios donde el peronismo es protagonista.En esta oportunidad, la feria también exhibirá el trabajo que realiza el Centro de Documentación Eva Perón, para cuidar y alargar la vida de los documentos que permiten reconstruir la historia del peronismo: textos, grabaciones sonoras de los discursos de Evita, fotografías, películas y videos, que nutren trabajos producidos por artistas e investigadores, como el libro "Compañeras y compañeros", que reúne los discursos de Evita ante sindicatos y organizaciones gremiales, de Santiago Regolo, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Eva Perón.Uno de los fondos más destacado es el del arquitecto Jorge Sabaté -quien trabajó para la Fundación Eva Perón- que asciende a 2.100 fotografías, 1900 planos, 450 bocetos y más de 7.500 documentos escritos abiertos a la consulta pública.De esta feria participarán las editoriales del INIHEP, de la Biblioteca del Congreso de La Nación, Editorial Biblos, Ediciones Ciccus, Editorial Chirimbote, Colihue, Lenguaje Claro Editora, Ediciones Fabro, Octubre Editorial, Planeta Penguin, Prometeo, Punto de Encuentro, UNTREF, Grupo Editor Universitario, REUN, Villa Manuelita, Sudestada, Imago Mundi, Upcn, Milena Caserola, Instituto Juan Domingo Perón, Editora Nacional Braille (Ministerio de Desarrollo), Grupo Editorial Sur, Jirones de mi vida y Futurock.Tendrá lugar de 14 a 20, con entrada libre y gratuita, en Lafinur 2988, de la ciudad de Buenos Aires.