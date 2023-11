El cine argentino y un año excepcional en lo artístico (aunque pocos lo sepan)

"Blondi", la opera prima de Dolores Fonzi.

¿Cuál es la parámetro principal para medir el éxito de una cinematografía? ¿Las cifras en la taquilla local? ¿Las ventas al exterior? ¿Los elogios de la crítica nacional e internacional? ¿Los premios en festivales de primera línea? ¿Un poco de todo eso? Si nos quedáramos solamentepara el cine argentino, ya que apenas un título,, thriller encabezado por Guillermo Francella,Sin embargo,(“Argentina, 1985”, lanzamiento del año pasado, sumó 1.160.000 localidades), en varios sentidos 2023 sí ha dado una cosecha excepcional, aunque para muchos haya quedado fuera del radar.Veamos, por ejemplo, el caso reciente de, la notable comedia universitaria (porque tiene como protagonistas a profesores de Filosofía y Letras de la UBA) de. El film con Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia tuvo el 26 de septiembre su estreno mundial en la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián, donde logró dos importantes distinciones (Mejor Guion y Mejor Actor para Subiotto), luego ganó el Gran Premio del Jurado, máximo galardón de la muestra francesa La Roche-sur-Yon, y el 5 de octubre se lanzó en 87 salas argentinas.A punto de cumplir un mes en cartel,. Cualquier desconocedor del mercado audiovisual podría argumentar que quedó lejos de los éxitos “con Francella y Darín”, pero semejante repercusión (que se extendió además al ámbito de los medios tradicionales y las redes sociales) es casi una proeza en el contexto actual con un predominio absoluto de los servicios de streaming hogareño.Algo similar puede decirse de, el magnífico largometraje deque representará a la Argentina en la disputa del premio Oscar a Mejor Película Internacional. Por su duración (algo más de tres horas), su historia siempre mutante, su elenco sin grandes figuras (los protagonistas son Daniel Elías y Esteban Bigliardi) y su lanzamiento en tan solo 30 salas locales (en la mayoría con una sola función diaria),. Sin embargo, este film sobre el tesorero de un banco que decide robar en la sucursal en la que trabaja ha sido uno de los más aclamados del año. Fue vendido a casi todo el mundo (MUBI lo compró para varios países y ya lo estrenó incluso en cines de los Estados Unidos), recorrió casi todos los principales festivales (Cannes, Toronto, San Sebastián, Londres, Nueva York, Viena) y generó decenas de críticas, ensayos y entrevistas muy elogiosas ¿No puede, por lo tanto, ser considerado un éxito en su nicho y en los términos en los que la producción y el lanzamiento fueron concebidos?Aunque aún no pisó suelo argentino (lo hará con una única función en el Festival de Mar del Plata prevista para este sábado 4),, el esperado regreso de ese partriarca del Nuevo Cine Argentina que es, también se ha convertido en un hito cinéfilo de este 2023 a nivel global: desde su estreno en la Competencia Oficial de San Sebastián, este film sobre un atribulado profesor de yoga también interpretado por Esteban Bigliardi (uno de los grandes actores del año, ya que además participó en “La sociedad de la nieve”, de J.A. Bayona) recorrió muy prestigiosos festivales como los de Nueva York, Londres y Valdivia.Por estos días se pueden ver en salas no solo “Puan” y “Los delincuentes” sino también otros muy valiosos títulos comocon Rodrigo de la Serna; ocon Mercedes Morán, por citar solo dos. La cantidad, calidad y diversidad es asombrosa, aunque muchas veces los lanzamientos y la distribución no estén a la altura de las expectativas y las posibilidades de cada propuesta.Y la diversidad es también de género. Como puede apreciarse en el cuadro que figura a continuación,También una mujer,, es la realizadora de una de las producciones nacionales más importantes de Netflix,, historia encabezada por la propia Mercedes Morán y Erica Rivas a partir de la novela homónima de Claudia Piñeiro, que tendrá su estreno mundial en el Festival de Mar del Plata, un breve y efímero paso por las salas desde el jueves 16 de noviembre para luego desembarcar de forma definitiva en el popular servicio de streaming a partir del viernes 24 también de este mes.Pese a la crisis económica y a la incertidumbre política, el cine argentino sigue dando pelea. Y muy buenas películas."La extorsión", de Martino Zaidelis (550.000 espectadores)."Casi muerta(S), de Fernán Mirás (155.000)."No me rompan", de Azul Lombardía (95.000)."Puan", de Benjamín Naishtat y María Alché (90.000)."Blondi", de Dolores Fonzi (75.000)."Asfixiados", de Luciano Podcaminsky (70.000)."Argentina, 1985". de Santiago Mitre: 55.000 (*)"El método Tangalanga", de Mateo Bendesky (45.000)."La Uruguaya", de Ana García Blaya (41.000)."Empieza el baile", de Marina Seresesky (25.000)(*) Cifra de espectadores en 2023. Su total incluyendo los de 2022 es de 1.160.000.Fuentes: Gerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual del INCAA y UltracineTRAILER PUANhttps://www.youtube.com/watch?v=8i0om7ezuxI&ab_channel=PastoCineArgTRAILER ELENA SABEhttps://www.youtube.com/watch?v=P0jWwsPE2_U&ab_channel=NetflixLatinoam%C3%A9rica