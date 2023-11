Lipovetzky: "Milei dice lo mismo que dijo Massera en el Juicio a las Juntas"

Daniel Lipovetzky, diputado nacional de Juntos por el Cambio, criticó a Milei.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC),, dijo este miércoles que no puede "coincidir" con el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, porque opina que el terrorismo de Estado fue "una guerra con excesos" y es "lo mismo que dijo (Eduardo) Massera en el Juicio a las juntas"."En materia de derechos humanos,", señaló Lipovetzky en declaraciones a El Destape.El diputado nacional también se refirió a la decisión del expresidente Mauricio Macri y la excandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, de apoyar a Milei y postuló no estar de acuerdo con la forma en que se hizo."Juntos por el Cambio es distinta a La Libertad Avanza", afirmó, sostuvo que "un 23% de los argentinos acompañaron nuestra posición" y advirtió que "pretender convertirlos ahora en parte de un espacio que no es el nuestro, me parece un error".En ese contexto, destacó queCon respecto al candidato libertario, Lipovetzky mencionó tener diferencias en los valores y en lo ideológico: "Uno no puede coincidir con alguien que considera que el Estado es una organización criminal violenta"."En la Argentina de hoy con tanta desigualdad y con tanta pobreza,", dijo el diputado y reiteró, "claramente uno no puede acompañar a un candidato como Milei".También opinó sobre el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa y dijo que, debido a la inflación, "hasta que no sea presidente, no voy a coincidir"."Él mismo (por Massa), dijo que su gobierno va a ser distinto, bueno veremos. Justamente pararse en el lugar de no apoyar ni a uno ni otro, te permite ser oposición", remarcó Lipovetzky.Además, destacó que, pero aclaró que "no son los dirigentes que hoy están comprometidos dentro de Juntos por el Cambio".