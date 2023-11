Moria Casán y Florencia de V participarán de la Marcha del Orgullo 2023

La participación de Moria en otra edición de la marcha./Foto: Camila Godoy.

que por segundo año participa de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, en alianza con Equidad AR y la Federación Argentina LGBTque recorrerá el trayecto entre Plaza de Mayo y el Congreso con el lema “Libertad, igualdad, sexualidad”.Y durante todo el recorrido, linvitando a bailar por un mundo más inclusivo y libre. informaron las impulsoras de la iniciativa en un comunicado.El bus-carroza será también una muestra de arte colectiva, ya que, convirtiéndolo en mural, e invitará a quienes asistan a la marcha a dejar sus dibujos y mensajes.El diseñador francés Gaultier trabaja con distintas organizaciones y organismos en el mundo por los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+, activismo que refleja en sus productos.En los '90 lanzó un perfume con un mensaje queer, en tiempos en que los derechos de las personas sexodivergentes no estaban contemplados en legislaciones.A partir de allí, lanzó el perfume La Pride Edition con el lema “Get used to it!” (¡Acostúmbrate!), una reivindicación de libertad.Este año la campaña de lanzamiento del producto estuvo protagonizada por Richie Shazam, actriz y modelo no binaria estadounidense.La participación del diseñador en la Marcha del Orgullo 2023 en Ciudad de Buenos Aires se realiza en conjunto con el capítulo argentino de la iniciativa Equidad, impulsada por Human Rights Campaign Foundation en diversos países de la región, cuyo objetivo es permitir la mejora de los procesos hacia el interior de las compañías, en materia de diversidad e inclusión LGBTIQ+, y la histórica organización local Federación LGBT.