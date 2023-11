La Plata: Entregarán legajos reparados de víctimas del terrorismo de Estado a familiares

Se entregará a los descendientes o amigos de cada una de esas cien personas una carpeta con un sello de reparación de legajo en el que se deja constancia de su condición de víctima del terrorismo de Estado.Foto: Camilo Barbero

Guadalupe Godoy, a cargo del Programa de Reparación de Legajos, explicó que "la reparación de legajos permite dar cuenta de la dimensión del genocidio en nuestra región y en cada una de las instituciones"

Durante la jornada, se realizará un recorrido por los diferentes sitios de Memoria que se encuentran en la institución: la obra memorial en el Jardín de la Memoria, el Mural de la Noche de los Lápices y las aulas que llevan el nombre de docentes y estudiantes desaparecidos

El Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata realizará el próximo miércoles 8 de noviembre un acto de homenaje y entrega de legajos reparados de unos cien estudiantes, docentes y no docentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura cívico-militar.El encuentro se realizará a las 9 en el denominado "Patio de la Democracia" de esa institución perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ubicada en Avenida 1 y 49 de la capital bonaerense, y participarán familiares y amigos de los estudiantes secuestrados, desaparecidos y asesinados.En declaraciones a Télam, la directora del Colegio Nacional, Dominique Suffern Quirno, explicó que "la reparación de legajos de quienes fueron estudiantes, docentes y no docentes víctimas del terrorismo de Estado es una política que lleva adelante la Universidad desde el año 2015"."Esta iniciativa se construye colectivamente y busca incorporar esas identidades reconstruidas de una generación diezmada, poder reconocerlas y recordarlas en las memorias institucionales", describió.Expuso que en el colegio "se trabaja para mantener viva la memoria desde el año 1996, cuando se conformó la Comisión Amigos con Memoria" y apuntó que "desde entonces, el listado se ha ido construyendo con el aporte de la comunidad"."En ese marco, el año pasado con la vicedirectora, Ana García Munitis, nos pusimos en comunicación con la Secretaria de Derechos Humanos de la UNLP, Verónica Cruz, y con la directora de Políticas de Memoria y Reparación, Guadalupe Godoy, para poder realizar la entrega este 8 de noviembre", precisó.Indicó que se conformó para ello una comisión con exmiembros de Amigos con Memoria, que preside de modo honorífico la madre de Plaza de Mayo Herenia Sánchez Viamonte e integran exalumnos, y comenzaron a trabajar en el armado de las carpetas."Esto no hubiera sido posible si en 2015 Ana no hubiera empezado a armar el archivo del colegio. En 1996 la lista era de 96 víctimas y, mediante el relato y el testimonio de exestudiantes, logramos llegar a cien", describió Suffern Quirno.La profesora en Historia de las Artes Visuales precisó que en los legajos "existe documentación como la partida de nacimiento, el volante de inscripción con la firma de los padres, las sanciones, los boletines, las vacunas, y los talones de las facultades a las que esos chicos se anotaban".Sostuvo que todo eso se digitalizó y en el acto se entregará a los descendientes o amigos de cada una de esas cien personas una carpeta con un sello de reparación de legajo en el que se deja constancia de su condición de víctima del terrorismo de Estado.La docente subrayó la importancia de que "la memoria sea activa" e indicó que el acto de miércoles "implica dejar constancia de la condición de víctimas de terrorismo de Estado de aquellas personas que fueron integrantes del colegio".En ese sentido, señaló que así también "se recuperan las identidades de quienes estudiaban o trabajaban en la universidad, y se aporta a instituir la dimensión de los derechos humanos como transversal a la formación, la investigación, la extensión y la gestión en la Universidad".En tanto, Godoy, abogada a cargo del Programa de Reparación de Legajos, explicó a esta agencia que "la reparación de legajos permite dar cuenta de la dimensión del genocidio en nuestra región y en cada una de las instituciones" y destacó que "como siempre, se trata de una tarea de construcción de memoria profundamente colectiva, en la que participan las unidades académicas, familiares, compañeres de militancia y el movimiento estudiantil"."En estos tiempos, donde circulan cada vez con más fuerza discursos que banalizan y niegan el genocidio, cada acto implica una toma de posición ante el pasado pero también ante el presente, porque reafirma el compromiso de seguir luchando por verdad y justicia y suma a nuevas generaciones a ese compromiso", manifestó.Durante la jornada, se realizará un recorrido por los diferentes sitios de Memoria que se encuentran en la institución: la obra memorial en el Jardín de la Memoria, el Mural de la Noche de los Lápices y las aulas que llevan el nombre de docentes y estudiantes desaparecidos.Además, el artista Fede Moura, hijo de Jorge Moura, estudiante desaparecido, interpretará algunas canciones de su repertorio.Entre los legajos reparados se encuentran el del militante radical, fundador de Franja Morada y abogado, Sergio Karakachoff; el del estudiante de Arquitectura y militante del Partido Comunista Marxista Leninista Santiago Sánchez Viamonte; el de Rubén Leonardo Fossati, estudiante de Historia y militante en la Juventud Universitaria Peronista; y el de Rodolfo Axat, militante de Montoneros y trabajador del frigorífico Swift.También, los de los hijos de Hebe de Bonafini -cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo-, Jorge y Raúl, que eran miembros del Partido Comunista Marxista Leninista. El primero era estudiante de Física en Ciencias Exactas y el segundo estudiaba Zoología en Ciencias Naturales.