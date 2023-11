Para el papá de Justina, "la donación de órganos es un acto de amor"

Ezequiel Lo Cane, papá de Justina / Foto: Archivo.

La ley Justina y las estadísticas

, la niña fallecida por la cual en 2018 se hizo una ley que dispone que cualquier ciudadano puede ser donante, aseguró que, a partir de la polémica que se generó este miércoles por los dichos de la diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA),, mientras que especialistas advirtieron que la venta de cualquier parte de un ser humano es ""."En la vida hay criterios que uno usa de acuerdo a la decisión que va a tomar, por eso la donación de órganos es una cuestión de amor. Es un, a encontrarle un valor hermoso y maravilloso, a poder", dijo Lo Cane a Télam y resaltó que "no hay venta de órganos en la Argentina, está comprobado".Lo Cane sostuvo que "el sistema de donación funciona mejor año tras año aunque siempre hay cosas para mejorar" y recordó que a partir la".En el mismo sentido se expresó Ignacio Maglio, asesor legal del Hospital Muñiz y coordinador del Área de Promoción de Derechos de Fundación Huésped, que aseveró que ""."El Código Civil y la Ley Nacional de Trasplantes establecen que", explicó y advirtió que "el mercado regule la oferta y la demanda de órganos siempre ha sido una distribución inequitativa, en donde el dador siempre es el pobre y en el que recibe es el rico".Maglio destacó que "el sistema del Incucai es transparente, la lista de espera se realiza bajo estrictos criterios médicos, técnicos y científicos de acuerdo a las características de cada paciente", y agregó que "".La polémica sobre el sistema de donación de órganos en el país se produjo luego de que la diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires,"El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción.", señaló Mondino en declaraciones a Radio La Red."¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth", expresó Mondino en una entrevista realizada por Luis Novaresio en LN+.y aclaró que "el artículo 23 de la Ley Justina ya lo sostiene"."La Ley Justina lo aprueba desde el 2018, aunque no está sucediendo en la cantidad que debería suceder, pero eso tiene que ver con cuestiones de proceso, de derechos, de formación, de articulación o de protocolos que se pueden resolver y que no hay que cambiar ninguna ley", aseveró.La ley 27.447, reconocida como "Ley Justina" en homenaje a Justina Lo Cane, la chica de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un corazón, dispone que"La ley refuerza el derecho individual de decidir si querés ser donante o no, porque antes de la ley lo decidía la familia", indicó.Según los últimos datos del Incucai publicados en su sitio web,, a la vez que 1528 es la cantidad de trasplantes realizados este año.Unas, mientras que 14.68 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes este año."Unas 200 mil personas en la Argentina en algún momento necesitan un trasplante o ya están en lista de espera. Y", aseveró Lo Cane.Ante esta situación, en el debate presidencial el candidato de la LLA Javier Milei sostuvo que "no proponemos la venta de órganos, lo que decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción".En mayo, el contendiente del balotaje del próximo 19 de noviembre, en el que se definirá al futuro Presidente de Argentina, había sostenido que, en referencia a los órganos para trasplante.