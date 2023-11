Declararon Monumento Histórico Nacional al boliche Cromañón

El boliche donde murieron 194 personas. /Foto: Paula Ribas.

El Paseo en recuerdos de las víctimas. /Foto: Daniel Dabove.

Foto: Maximiliano Luna.

La medida

Foto: Maximiliano Luna.

-donde se produjo el trágico incendio en el que murieron 194 personas en 2004 durante un recital de Callejeros- y al hotel lindante, ambos ubicados en la calle Bartolomé Mitre del barrio porteño de Balvanera, y sobrevivientes celebraron queSobrevivientes de Cromañón consultados por Télamdurante un recital de la banda Callejeros.Se declaró como monumento histórico un lugar que para la historia de todos los argentinos y las argentinas marca un antes y un después en lo que queremos preservar y en lo que no queremos que vuelva a suceder nunca más", expresó a, sobreviviente de Cromañón."La sensación que nos deja esto es que el camino transitado no fue en vano: vale la pena luchar, reescribir la historia entre todos y todas, reconstruirla, manifestarla", agregó.comoalojada en el Archivo Nacional de la Memoria como Bien de Interés Histórico Nacional., aseguró Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.La funcionaria consideró que "estos lugares que hoy pasan a ser patrimonio de la Patria han sido escenario de una masacre cuyas heridas, de alguna manera con este decreto, el Estado argentino contribuye a saldar".para el ejercicio de la memoria colectiva, que es garantía de que su reiteración en el futuro sea menos probable".la máxima distinción en cuanto a la normativa existente dado que la categoría de espacio de memoria solo aplica para los sitios vinculados a la última dictadura", dijo a Télam, sobreviviente de Cromañón.y consideró que "se trata de una declaración novedosa en este tipo", mientras destacó que "permitirá al Estado poder ingresar a los inmuebles para constatar y a nosotros ver qué pasó durante todos estos años en el lugar".Además contó que "la historia respecto al proceso de patrimonialización la iniciaron sobrevivientes y familiares en 2020 y buscaba de alguna manera generar un marco de protección y resguardo de los inmuebles"."República Cromañón" y del antiguo hotel lindante, ubicados en la calle Bartolomé Mitre 3038/3078 y la parcela a cielo abierto sobre la Jean Jaures 51, en el barrio porteño de Balvanera.Ademáslos murales artísticos alusivos y el "Santuario de Cromañón", que se extiende sobre la calle Bartolomé Mitre y en paralelo a ella, entre las calles Jean Jaures y Ecuador.Sobre este paseo, el texto afirma que se trata de un "espacio de profunda carga simbólica, donde el carácter inquisitivo y reparador del arte popular se hace patente ante los ojos de quienes lo transitan, erigiéndose como un hito insoslayable para la memoria de las víctimas".A su vez,, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex-ESMA), como Bien de Interés Histórico Nacional.Se están juntando distintas donaciones de sobrevivientes, familiares, ya sea de remeras o cosas de los chicos que teníamos guardadas, entradas. También testimonios audiovisuales", compartió a Télamsobreviviente e integrante de Coordinadora Cromañón.Sobre el decreto, consideró que surge de "la lucha de las organizaciones de familiares y sobrevivientes de muchos años de venir peleándola"."Estamos emocionados porque es un reconocimiento por parte del Estado nacional de lo que sucedió en Cromañón y de la necesidad de seguir trabajando la memoria. Nosotros decimos que Cromañón nos pasó a todos y a todas. En ese sentido, la memoria tiene que ser construida colectivamente y ser trasversal a todo nuestro pueblo", dijo.Más allá de "la satisfacción" que generó la medida,En este sentido, el decreto asegura que "los bienes que conforman este Conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico constituyen el crudo testimonio, material e inmaterial, de uno de los capítulos más dolorosos en la historia del país".Para Celeste Oyola, "que entre el Estado a Cromañón es un hecho histórico"."Cómo relatamos los hechos nos describe como sociedad. Entonces que estamos contando a Cromañón desde un lado más humano, que el Estado se haga responsable es parte también de un camino transitado de organizaciones, personas y una idea clara: que Cromañón no quede en el olvido, pero que además se cuente lo más humanamente posible", sostuvo.Si bien la noticia fue celebrada por las organizaciones de familiares y sobrevivientes de Cromañón, también criticaron que la declaración no califica a Cromañón como "masacre", lo cual había sido consensuado en instancias previas, sino como "tragedia"., la cual declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiación" los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures, donde funcionó el boliche República Cromañón.firme un decreto contemplando los reclamos de familiares y sobrevivientes", concluyó Balossi.