Demichelis prepara el último partido del año en Núñez con la incertidumbre por Enzo Pérez

Foto: Alejandro Santa Cruz

Foto: Alfredo Luna.

El entrenador de River Plate,, prepara el último partido del año en Núñez con la incertidumbre del futuro del capitány de otros jugadores comoRiver y estos nombres,, jugarán el viernes en el Más Monumental el último partido del 2023 porque ante Instituto resigna la localía ya que hay recitales en el estadio.Por eso, tal como viene sucediendo hace casi dos años, el Más Monumental va a estar colmado aunque la demanda esta semana estuvo a la altura de un Superclásico ante la posible despedida del capitán del equipo, entre otros ídolos del club.Por esa razón, se espera una ovación y el canto de los hinchas: “Enzo es de River y de River no se va” para intentar convencer al capitán para que anuncie cuál será su futuro antes del final de su contrato en diciembre.Hace varios meses que el capitán del equipo no hace declaraciones y lo que trascendió desde su entorno es que recién luego del 23 de diciembre, cuando se dispute el Trofeo de Campeones, anunciará si renueva o no su contrato.En relación a la lista de convocados será un desafío para Demichelis definir si incluirá a Maidana, Suárez, Zuculini y Emanuel Mammana, quienes a fin de año terminan sus contratos y podrían estar por última vez en el Más Monumental.También podría ser el último partido ante los socios de jugadores que pueden estar en el próximo mercado de pases y que quizá tengan su último partido en el Más Monumental comoRiver no volverá a jugar en su estadio porque el partido de local ante Instituto que cierra el grupo de la Copa de la Liga se disputará en Santiago del Estero por recitales y los que siguen en los cruces clasificatorios y la final serán en campos neutrales.El equipo de Demichelis debe jugar, luego del viernes, dos fechas más ante Central e Instituto, con un amistoso en el medio de ambos partidos en Chile ante Colo Colo, y si clasifica podría sumar cuartos, semi y final de la Copa de la Liga.Mientras que la temporada se cierra el 23 de diciembre con el Trofeo de Campeones a la que accedió tras coronarse en la Liga Profesional y debe jugar ante el ganador o el segundo en caso de ganar también la Copa de la Liga.El plantel se entrenó esta mañana en el River Camp con tareas técnicas y tácticas para todo el grupo y el jueves por la tarde Demichelis definirá el equipo que cuenta con la duda de Nicolás De la Cruz, que volvió a entrenar a la par del resto.La otra duda se plantea en la delantera del equipo entre Miguel Borja -que viene siendo titular hace tres fechas- y Salomón Rondón, que perdió el lugar luego la doble fecha de Eliminatorias pero anotó el gol de la victoria el domingo en La Plata ante Gimnasia.Así que el equipo para jugar ante el "Globo" sería con: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; De la Cruz o Rodrigo Aliendro y Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Manuel Lanzini; Miguel Borja o Rondón.El equipo, de todos modos, se va a saber algunas horas antes del partido y Demichelis lo probará en los trabajos tácticos que se llevarán a cabo mañana antes de la concentración del equipo en el estadio.River, líder del grupo, podría asegurarse la clasificación a la ronda final de la Copa de la Liga el viernes si logra vencer a Huracán y llegar a 21 triunfos consecutivos en condición de local.