Morales: "Milei es un pelele de Macri y un desequilibrado emocional”

Foto: Víctor Carreira

Foto: Captura TV

Foto: Julián Álvarez

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, afirmó este miércoles que el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Mileidel expresidente Mauricio Macri, al tiempo que consideró que el diputado libertarioy que además“Lo que lleva a Macri a hacer esto es la ambición sin medida de poder, de controlar y manejar todo. Con este pacto, Mauricio recuperó la centralidad que había perdido. En este momento Milei es un pelele de Macri”, manifestó Morales en declaraciones en Radio Perfil, donde además señaló que el diputado de ultraderecha “es, además de un desequilibrado emocional, un personaje muy peligroso para la democracia de la República Argentina”., apuntó.Al ser consultado sobre el futuro de la relación con Macri, el presidente del partido radical sostuvo que “. No sólo ha debilitado las chances de Juntos por el Cambio, sino queantes de las PASO; cómo debilitaba las posibilidades de Juntos, primero desacreditando a Horacio Rodríguez Larreta”.En esa línea, continuó: “Luego abogó por Milei la misma noche de las PASO y cuando todavía teníamos que organizar la campaña de cara al 22, siguió fortaleciendo la posición de Milei y debilitando la posición de Juntos por el Cambio, por eso digo que”.“Esta actitud –de Macri- ha roto con todas las reglas, porque, es una fuerza política, una coalición que tiene reglas, hemos dictado normas, un sistema de toma de decisiones”, añadió Morales.En ese punto, contó: “El 22 hablamos de hacer una reunión en la semana y la idea era ir por la neutralidad. Luego, salieron corriendo Macri y Patricia Bullrich, con una actitud muy indigna, buscando cargos, yo’”.“Después de la elección del 19 vamos a tener que discutir el futuro de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con un partido de oposición, que desde el Congreso ponga límites, pero saliendo de la grieta”, agregó.A la hora de describir a Milei, señaló:“No hay lucha más justa y por la libertad que la educación, en particular la educación pública, que no sólo iguala, sino que hace libres a las personas”, reflexionó.Al insistir sobre la decisión estratégica del respaldo de Macri a Milei para el balotaje del domingo 19, el gobernador jujeño afirmó que “esta situación se explica porque a veces uno comete torpezas y las personas que especialmente tienen la ambición desmedida de poder, que tiene Mauricio, cometen actos de torpeza”., desacreditando, descalificando, ha vuelto a encabezar una campaña de desprestigio, descalificación. Y después este personaje de Milei, que vino con la consigna de barrer con la casta y terminó abrazado de la casta que fracasó”, sentenció.Al finalizar la entrevista radial, Morales reiteró que “. Va a haber una gran mayoría de radicales que voten por Sergio Massa y va a haber otros que voten por Milei”, remarcó.Sobre el futuro de la UCR, el titular del partido centenario fue contundente: “Al radicalismo no lo manda nadie. Con Macri no tenemos nada que ver. Así que veremos cómo se reconfigura el escenario opositor”, concluyó.