Petroleros suspendieron el paro pero quedan en "estado de alerta y movilización"

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampaante el compromiso asumido por las cámaras empresariales de normalizar la distribución y venta de combustible, aunque se declaró en "estado de alerta y movilización"."La medida de fuerza dispuesta para este miércoles se suspende de manera condicional, y se activará de forma inmediata en caso de detectarse un incumplimiento de parte del sector empresario", informó el gremio petrolero a través de un comunicado de prensa.Se trata del sindicato que había expresado su apoyo a la advertencia lanzada el viernes pasado por el, quien había advertido a las empresas petroleras que, si el martes a la medianoche no normalizado el abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio, iban a quedar suspendidas las exportaciones."Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos", había afirmado Massa.Ante esa situación, elhabía expreso su respaldo a la posición de Massa y convocado a un paro a partir de hoy en caso de que no se hubiera normalizado el abastecimiento de combustible."Las empresas han confirmado que el 80% del sistema de distribución y venta está abastecido, por lo que la medida de fuerza se mantiene condicionalmente, sujeta al cumplimiento del suministro de naftas y gasoil", afirmó este miércoles el sindicato."Queremos reiterar nuestro respaldo total a las acciones del ministro de Economía de la Nación para garantizar el cumplimiento de la Ley 17.319, que prioriza el abastecimiento del mercado interno", concluyó el comunicado del gremio.Esta semana, también la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda), en representación de los trabajadores y empleados del sector, había expresado su respaldo "firme y decidido" a las medidas implementadas por Massa.