"Boca es un equipo muy copero", advirtió Germán Cano, goleador de Fluminense

El delantero argentino Germán Cano, goleador de Fluminense, advirtió este miércoles el "respeto" que tienen por Boca Juniors ya que "es un equipo muy copero".A tres días de la final de la Copa Libertadores de América, el artillero del torneo y del equipo carioca con doce tantos habló en conferencia de prensa y reveló sus "sentimientos encontrados" por enfrentar a un rival argentino.Ellos lo toman con tranquilidad pero por un lado me apoyan a mí y por el otro, son hinchas de Boca desde que nacieron", contó Cano.Como conocedor del fútbol argentino y del "xeneize", el delantero remarcó que Fluminense debe "respetar mucho" al equipo de Jorge Almirón por su historia.cada partido es especial. Tenemos que saber que Boca es un equipo muy copero, con jugadores muy buenos e historia en la Libertadores. Tenemos que respetar mucho a nuestro rival y para mí también será especial por ser argentino", admitió el goleador.Fluminense enfrentó a River Plate en la fase de grupos y antes de jugar en el estadio Monumental se entrenó en las instalaciones de Boca Juniors con la visita de Juan Román Riquelme."Primero le agradezco por abrirnos las puertas del club. Se acercó a darnos un abrazo y nos regaló una camiseta firmada. Román es una persona muy humilde y transparente. Hablamos de Boca, de la Selección y de las elecciones. Fue un momento lindo que quedará marcado en mi corazón porque no lo conocía y sabemos lo que representan para el mundo Boca", contó el ex Lanús.A los 35 años y después de pasar por nueve equipos antes de llegar al "Flu", Cano destacó que ser campeón de América sería "histórico" y un "reconocimiento" al "trabajo colectivo e individual".y lo disfruto porque trabajé mucho para llegar hasta acá", valoró.En cuanto al partido del sábado desde las 17 horas en el estadio Maracaná, Cano aseguró que Fluminense no cambiará su manera de jugar."En la Libertadores siempre jugamos igual y no vamos a cambiar. Fluminense se impone en todo momento e intentaremos hacer goles. Vamos a jugar en casa, donde nos sentimos cómodos pero la clave estará en los detalles", palpitó.