Mondino, diputada electa de Milei, afirmó que el "mercado de órganos es algo fantástico"

Diana Mondino junto a Victoria Villarruel y Carolina Piparo. Foto: TW Piparo

Foto: TW

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, consideró que, y volvió a pronunciarse en favor de "recortar subsidios al transporte interurbano de todo el país."El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón.", señaló Mondino en declaraciones a Radio La Red.No obstante, sobre los órganos la futura legisladoraque regula las donaciones de órganos en Argentina, en las que todas las personas mayores de 18 años son donantes al menos que expresen su voluntad en contrario.Se trata de la norma 27447, sancionada en julio de 2018 y que está inspirada en el caso de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció a la espera de un corazón., sostuvo Mondino, que también asesora a Milei en temas internacionales.De esta forma, Mondino reiteró los argumentos que expresó este martes durante una entrevista con LN+, dónde aseguró que el mercado de órganos es "algo radicalmente distinto a la venta" y que se trata de "una transacción" que no implica necesariamente un cobro., expresó Mondino en una entrevista realizada por Luis Novaresio en LN+.El economista estadounidense Alvin Roth fue galardonado en 2012 con el Premio Nobel de Economía por realizar una investigación sobre donaciones e intercambios de riñones.La Unión Europea (UE) vetó en 2018 de manera tajante que el modelo de Roth comience a implementarse a propuesta de la Organización Nacional de Trasplante de España, al definir este mecanismo como habilitante del "tráfico de órganos humanos".Sin embargo,, y defendió su aplicación en Argentina."El papá de Justina vio que el sistema no iba a permitir que su nena recibiera un corazón. El papá de esta nena inició todo el trámite", afirmó Mondino, sin aclarar que esa norma amplia las posibilidades para la donación, pero sin crear un mercado.Además, la diputada ante la pregunta de si mantendrían o no los subsidios al transporte público en el AMBA redobló la apuesta y subrayó que su postura esTambién se refirió en la entrevista radial al rol del expresidente Mauricio Macri dentro de LLA y consideró que el expresidente forma parte de Juntos por el Cambio, que "es otra alianza".