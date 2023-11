Vizzotti: "Las propuestas de Milei tienen una falta de humanidad absoluta"

Reglamentamos la Ley de Cardiopatías Congénitas🤱❤.



Así se consolida el Programa Nacional

que desde su creación ha dado respuesta a más de 20.000 niñas y niños que han sido intervenidos quirúrgicamente y ha reducido la lista de espera para estas intervenciones de mil a cero. pic.twitter.com/3N4tLTYT4n — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) October 31, 2023

La reglamentación es fundamental para que el derecho quede asegurado y que a nadie se le ocurra quitarlo.



Los derechos conquistados hay que cuidarlos y defenderlos más que nunca.



Seguimos fortaleciendo el compromiso con la salud infantil y con un Estado presente y federal. 🇦🇷 — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) October 31, 2023

La ministra de salud Carla Vizzotti lamentó este miércoles la "falta de humanidad absoluta" que expresa el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con sus propuestas, y consideró que"."Hay una falta de humanidad absoluta en las idas de LLA . Lejos de enojarme,. Si es un gasto para el Estado, entonces los bebés que nacen con una cardiopatía congénita no los identificamos ni los tratamos", lamentó Vizzotti en declaraciones a radio FM La Patriada.Este martesde todas las instancias de detección y tratamiento de esta problemática en cada etapa de la vida.La ley fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, peroy el economista justificó su decisión al afirmar que el programa "implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos" y que generaba "más gastos"."La importancia es asegurar ese derecho independientemente de quién gobierne. No importa si es un espacio que considera la salud como derecho y tiene una mirada integral, federal e igualando oportunidades o si es un problema para el Estado y un gasto", sostuvo Vizzotti.La ministra remarcó que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que empezó a implementarse en 2008 ya "redujo de mil a cero" la lista de espera,"En. Es como decir, 'si querés suicidarte, hacélo, pero no le generes gasto al Estado. Es una mirada diametralmente opuesta a la de un sistema que cuida. Es un desconocimiento atroz de todo lo que es la salud como mirada integral", añadió la funcionaria.Vizzotti también recordó que desde el espacio de ultraderecha defendieron el uso de vouchers para la educación."Argentina es el octavo país de extensión en el mundo y hay gente dispersa y viviendo en zonas rurales. Ahí, el mercado no está. Ellosy en realidad es algo mucho más amplio", aseguró.Por otro lado, destacó la actitud de Unión por la Patria (UxP) de "escuchar y reformularse y no enojarse" luego de los resultados electorales de las PASO y sostuvo que"Veo una campaña en la que (el ministro de Economía y candidato presidencial), Sergio Massa ha tenido un rol fundamental y ha podido transmitir su modelo de país. Partimos de un lugar mejor (luego de las generales) y de ninguna manera está terminado el partido.", completó.