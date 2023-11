Alak afirmó que Unión por la Patria ganó "claramente" en La PLata

"Soy el intendente electo de La Plata con una diferencia de entre 900 y 1.000 votos", confirmó el actual Ministro. Foto: Twitter Julio Alak

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires,, criticó al actual jefe comunal de Juntos por el Cambio (JxC), Julio Garro, por "no reconocer la derrota", y consideró que en ese espacio "les cuesta asumir la realidad"."Luego de haberse escrutado 1.805 actas de nuestra ciudad, podemos decir que UxP ganó la elección municipal, por lo que soy el intendente electo de La Plata con una diferencia es de entre 900 y 1.000 votos",en declaraciones a FM Futurock.Agregó que "el resultado está definido, pero Cambemos (JxC) pide apertura de urnas" y remarcó que "el escrutinio definitivo se hizo con los certificados de presidentes de mesa y fiscales de cada fuerza política y arrojó una clara ventaja para nosotros".Alak analizó quey añadió que "es la quinta ciudad en cantidad de habitantes del país y la capital de la provincia"."No admiten perder la capital de la provincia, para ellos es una derrota importante y les cuesta asumir la realidad", completó.Consultado por el pedido de apertura de 69 mesas formulado por Garro ante la justicia electoral, el dirigente planteó que se trata de casos en los que ganó "por buena diferencia"."En esas mesas de la periferia de la cuidad la ventaja fue abrumadora yEstamos tranquilos porque las actas y certificados de escrutinio tienen máximo valor. Son coherentes, están firmados por todos los fiscales partidarios", indicó.A la vez,y dijo que ese "respaldo extraordinario" se debe a que "el peronismo siempre tuvo una visión de un país de fronteras abiertas"."En cambio, ellos (JxC) tienen xenofobia y resquemor con que los hermanos latinoamericanos vengan a trabajar al país", remarcó el funcionario que integra el gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.que llevó a cabo Garro durante la campaña electoral, y acusó al jefe comunal de haber distribuido su "boleta cortada" y agregada a la del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei."Hizo reparto de boletas cortadas con la de Javier Milei y la suya. Lo hizo a cara descubierta. Eso es una traición a su propia candidata, pero es su estilo. No tienen muchos escrúpulos. Me comprometo a trabajar para llevar a cabo grandes transformaciones con el gobernador Axel Kicillof para que la ciudad esté bien. No como ahora que está muy mal", puntualizó.