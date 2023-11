Alerta naranja por lluvias en Neuquén y amarilla por tormentas y nevadas en 10 provincias

En Neuquén se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 50 milímetros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles alertas naranjas por lluvias fuertes para Neuquén, a la vez que también rigen alertas de nivel amarillo por lluvias de menor intensidad para Río Negro, Mendoza y San Luis, por tormentas para sectores de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Córdoba, La Rioja y San Luis, y por nevadas para la cordillera de Neuquén y Río Negro.El nivel naranja, que implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", abarcaba este miércoles a la mañana la mayor parte la provincia decon excepción de la zona cordillerana.Elque pueden ser superados en forma puntual, mientras que las zonas más elevadas la precipitación podría ser en forma de lluvia y nieve mezclada.Para la población el SMN recomendó buscar un lugar bajo techo; quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas; cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas; y mantenerse lejos de postes de luz o cables de electricidad.Por otro lado, este miércoles regía otro, algunas fuertes, y lloviznas persistentes en el oeste y centro deSe prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 milímetros que pueden ser superados en forma puntual, según precisó el organismo nacional.También el SMN lanzó otro; el norte y centro de, el norte y centro de; el este de; sectores del centro-este dey del sur y oeste de la provincia; el sur de; y la totalidad deEl SMN pronosticó valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros en el área de alerta sobre el centro del país, y entre 40 y 80 milímetros para el Litoral.Por el alerta amarillo por tormentas, el organismo meteorológico pidió a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.A su vez, en San Luis estaba vigente un alerta amarillo por viento en el norte y centro de la provincia, donde se espera que los vientos tengan velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.Por último, el SMN emitió un alerta amarillo por nevadas de variada intensidad, algunas fuertes, para las zonas cordilleranas deAllí se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, mientras que, en las zonas más bajas, la precipitación podría ser en forma de lluvia y nieve mezclada.