El Senado debate en comisión el programa Argentina inclusiva

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Un plenario de comisiones del Senado comenzará a debatir este miércoles el, que establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal al personal de los tres poderes del Estado.El texto fuey será discutido en un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo y de Presupuesto desde las 13 en el salón Artuto Illia.El Programa Argentina Inclusiva tiene como objetivo laEstáen todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.La iniciativa, aprobada por unanimidad en la Cámara baja, reúne proyectos de legisladores de diferentes bloques, entre ellos uno de la diputada del bloque Córdoba Federal, Natalia de la Sota, del Frente de Todos (FdT); Silvana Ginocchio, del PRO; Héctor Baldassi y Dina Rezinovsky.En el debate en el Senado, el presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado de Juntos Somos Río Negro,, puso de relieve la importancia del proyecto.Allí cuestionó, sin nombrarlo, al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "que dice que no van a permitir que le roben el dinero desde el Estado para ser distribuido".Otra de las autoras,, sostuvo que la iniciativa "está destinada a la capacitación y formación en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los que se desempeñan en la administración pública en todas las jerarquías y en los tres poderes del Estado" y lamentó que "miremos a la discapacidad de reojo aunque es una realidad que nos puede llegar a todos".La diputada del FdT por San Juanrecordó que es mamá de Agustina, de 19 años, que tiene Síndrome de Down, y dijo este proyecto "viene a fortalecer lo que significa un proceso educativo" y destacó que "vale la pena no trabarle la vida a la gente", al afirmar que "es una ley que hará reflexionar", a la vez que cuestionó a Milei por haber utilizado la palabra "mogólico" para referirse a un economista de su propio espacio.