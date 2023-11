Reflexiones de la vida diaria: "No más canciones de amor"

No más canciones de amor

Vayas donde vayas, ahí están., de un café pretencioso o de una fonda de cuarta. Lo que suena en el aire es una canción de amor. Mejor, peor, horrible, espantosa… no importa eso.Y no sé a usted, estimado lector, pero en lo que a mi respecta, me tienen podrido.No es que no sea un romántico. Y aunque lo fuera.Tanto amor, lo único que genera, es decepción. Si. Decepción. Porque todas las canciones de amor son un modelo de decepción romántica.son las que tienen metáforas que incluyen al brillo del sol, la luz de la luna, una noche bajo las estrellas y un fundido a negro en el momento del acto amoroso., que ya incluyen besos, caricias, rosas, bombones, champán, pero nada explícito. Y a un costo en rosas, bombones y champán que excede el amor del bolsillo promedio.Luego, ya no tienen ni siquiera una metáfora y tan solo rimas consonantes: “Te quiero, quiero ser el primero, por eso te quiero, porque sin vos me muero, y agárrame el costurero y pa la pieza te llevo”. (Otro tipo de temática es la del amor que no va más, pero sigue rimando: “No lo entiendo, te estaba queriendo, y estamos rompiendo, no nos estamos viendo, adónde estoy yendo, me estoy repitiendo, cómo extraño el Nintendo”. (También está la canción de separación amorosa enojada, devenida del pimpinelismo al trap urbano consonante: “Me dejaste, conmigo no te casaste, creés que ganaste, pero conmigo te ensartaste, ahora vas a ver el contraste, ahora me trastornaste, y me blablaste y saraseaste, aste, aste y ojalá ahora te sientas para el traste”.Y el que se siente para el traste es el que tiene que escuchar semejante bodoque de palabras unidas que significan, exactamente, NADA. NADA DE NADA.Otro tipo:Ejemplo: “Amor, dolor, calor, ardor, mejor, amor, oh, or, amor, oh, or, calor, dolor”… Así hasta que el oído sangre y el yunque y el martillo se suiciden.Estamos en una época en la que hasta se ha dejado de lado la picardía del doble sentido. Ya nadie canta “Cuidado con la bomba, Chita”, o “Mueve tu cu cu”. No. Ahora van al grano con letras supuestamente erotizantes del estilo: “Estábamos humectados, muy excitados, en el momento sagrado, el lugar indicado, tu ropa se ha manchado, la mia se ha mojado, y al final de cuentas, fui yo el que pagué el helado”. (Yo creo queSi la canción contiene más de 3 veces la palabra “amor”, se rechaza. Si la canción no posee al menos UNA metáfora original, se rechaza. Y ni hablar si la canción se parece a las 325 canciones de amor que ya publicó el mismo autor. Rechazo inmediato.Porque “I love you” debería ser una frase totalmente desterrada de las canciones.de ser una cursilería exactamente igual a una canción de dance-tecno germano-polaca-vietnamita K pop.Pues bien: Para que se apruebe debería incluir, al menos, dos palabras no usuales en las canciones de amor. Ejemplo: colonoscopia, constitucional, alcaucil, trepanosoma, bondiola, isobara, rectificación, desguace, ripio, anarcocapitalismo, papagayo, sandía, traqueotomía, yarará, Mazzinger, Frankfurter y/o gofio.Si tu canción incluye dos de esas palabras, recién entonces será analizada. Porque además, deberán estar en un contexto razonable.No. Tiene que tener una lógica sintáctica, morfológica y romántica.Entonces tendríamos una canción que podría decir: “Yo sé que sos mi Frankfurter, pero debo dejarte vida mia, o terminaré con una colonoscopía”. En cambio no pasará la prueba una canción que diga: “Bondiola, Saviola, Fernet con Cola, una isobara sola con una yarará en la gola”.De cualquier manera, no sé para qué me preocupo. Es una batalla perdida.¿Por qué? Porque el amor vende canciones con las que los soldados después van a la guerra.Y no, mi amor. No es un remate gracioso, mi amor. Ya lo sé, mi amor. Chau, mi amor.