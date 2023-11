A cuarenta años de "Soles", Marilina siempre está

Marilina y sus "Soles". (Arte Jazmín Guzmán)

Los diez temas de "Soles" 1. “Pasaje de ida”

2. “Escaleras mecnicas”

3. “Casi sin querer”

4. "Aquí y ahora”

5. “Vos, yo, uno más uno”

6. “Puerto Pollensa”

7.“Como mis padres”

8, “Soles”

9. “Esta noche yo, aquí”

10. “Danza”

(Todos de Marilina excepto los dos últimos que son del compositor italiano Ivano Fossati)

"Soles" en el Teatro Odeón (1982) VER VIDEO

Sola no estás

"Danza" (1984) VER VIDEO

Crecer es ir

"Pasaje de ida" VER VIDEO

El miedo se escapó por la ventana

"Vos, yo, uno más uno" VER VIDEO

Terminar yo su poesía

"Como mis padres" VER VIDEO

¿A dónde va la humanidad?

"Escaleras mecánicas" (Marilina y Piero) VER VIDEO

Todos tus soles, Marilina

"Soles" VER VIDEO

Yo seguía prohibida pero sólo con afichesdonde estaba previsto hacer un finde!", cuenta Marilina para Télam, ante la consulta sobre qué significó para ella este álbum en aquel momento de su lanzamiento.“Me daba mucho placer instalar en las almas de mis compatriotas, con tantas cicatrices, las sabias palabras que alguien me transmitió cuando estaba muy triste:Era como un mantra que curaba heridas y sentí que nos aliviaba a todos”, siguió explicando.El álbum "Soles", si bien editado en 1982, fue el que pobló de canciones todo el año siguiente, el del retorno de la democracia,En su tapa, un cielo estrellado, una especie de Vía Láctea, atravesada por un hilo, que como señala Gustavo Blázquez en su artículo académico “Con los hombres nunca pude”: las mujeres como artistas durante las primeras décadas del rock nacional”, daba cuenta de la nueva propuesta política y poética de Ross quien, antes que reflexionar en términos de clase,, que repasaban, reconstruían la propia historia de Marilina: sus padres, la niña que fue, sus romances, el amor libre, el exilio, el regreso, la esperanza. Al repasar su historia, repasaba también la historia argentina reciente., con una puesta teatral que contaba con diferentes escenografías, dirigida por Susana Torres Molina.En los próximos días, Marilina celebrará en el teatro Ópera los cuarenta años de este disco emblemático, que contiene ese “mantra” que cura heridas, alivia y vuelve a ser muy significativo para los tiempos que corren: aunque no lo veamos, el sol siempre está.“Espero que el 10 de noviembre en el Ópera podamos revivir aquella experiencia. ¡Y ayudarnos entre todos!, concluye Marilina hoy con sus sabias ocho décadas,, cantar aquello que se necesitaba, y se sigue necesitando, escuchar.El álbum "Soles abre" conque fueron adaptados al castellano por Marilina Ross en este disco; el otro es. Ambos cobraban un especial sentido en boca de esta artista que aún estaba prohibida, en el contexto político en el que estaban siendo cantados.Ense la escuchaba entonar “Sí, esta noche de nuevo yo aquí./ Hace tiempo que no nos veíamos,/ es que anduve perdida, / después me empujaron…/ ¡No!, el motor no pudieron pararlo /y les juro que lo han intentado, pero no conseguido,/ sí estoy esta noche aquí”.Mientras, en, conmovía hasta el infinito con los versos "Danza sobre restos de cristales, / de este tiempo no tan bello,/ porque sola no estás. / Danza sobre antiguas cenizas, / sobre todas tus heridas. / Sola no estás…""Saber que crecer es ir", canta Marilina en el tema. Cuando la presentó en el teatro Odeon, unos cuarenta años atrás, le dio un peso político con una ironía abrumadora: como bien describe Gustavo Blázquez en su artículo ya citado, antes de cantarla, la artista hacía referencia a "una canción que estuvo de moda hace unos diez años". Entonces, buscaba un bombo y. Los músicos abandonaban la escena, la luz y el sonido disminuían, y ella se quedaba sola mientras desde los parlantes sonaba Ramón "Palito" Ortega cantando "Yo tengo fe".Una breve caída del telón daba paso a. La valentía de Marilina, una y mil veces. Nuestra heroína, en este y todos los líos.La forma en que Marilina Ross le cantó al amor en este disco tiene también una enorme relevancia política, entendida ésta como lo venía de plantear el feminismo de la segunda ola: lo personal es político.En un mismo álbum, ella graba”, en el que, inspirada en un hombre al que amó;, donde ponía en discusión la monogamia y los celos para proponer que el amor antes que nada es dar; y, en el que ponía en tela de juicio el mito de la media naranja.“Esa idea de que uno es una media naranja y esas mitades a mí no me terminaban de cerrar nunca y yo decía ‘Quiero ser una entera, quiero ser una persona entera, que se encuentre con otra persona entera; que no sean mitades. Y la suma que somos mucho más que dos”.en nuestro país para ser reflexionadas.“Todas mis canciones hablan de verdad. No hay ficción. La ficción estuvo con la actriz, pero con mis canciones es todo cierto. Yo. Allí me van a encontrar”, dice Marilina, entrevistada para la serie “Los discos que nos cambiaron”, de Canal Encuentro (2022).es una de esas canciones. Marilina se la dedicó a todos los españoles en agradecimiento por los cuatro años en los que fue recibida durante su exilio político. En ella habla de su propia historia y la de su familia.. Pero, claro, yo estaba mal y durante el primer año, que fue el más duro, recibí una carta de mi padre en la que por primera vez me contaba lo que él había sufrido también cuando dejó su tierra. Mis padres son españoles. Y le contesté esa carta con esta canción que cuenta la historia de ellos y también la mía”.En línea con la propuesta política y poética de Marilina en su disco “Soles”, en cuanto a pensarnos como integrantes de una humanidad constituida como un gran entramado más que en términos de clase, la artista se pregunta “¿A dónde va la humanidad?” en la canción. Y se responde… va sin meditar, que no va a ninguna parte, a codazos y empujones, con la bomba de neutrones, para defender la paz. ¿Qué paz?“Todo final contiene un principio. Y todo principio arrastra un final. Y ese es el tiempo que hoy nos toca vivir.Dejamos la larga noche atrás y nos preparamos para recibir al gran amanecer que llega implacable porque ya sabemos que el sol brilla con más fuerza después de la tormenta., decía Marilina Ross frente a su público antes de entonar la canción "Soles" la noche del, a horas de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente constitucional de la República Argentina.Su público cantaba junto a ella, esta vez, como un pueblo libre y soberano.como ese amanecer inexorable del que nos hablaba en su canción. La fecha había sido elegida por el flamante primer mandatario por su fuerte mensaje simbólico; es que desde el año 1954, ese día había sido declarado por Naciones Unidas como elLos soles de Marilina siguieron brillando desde entonces, hasta hoy, y para siempre.