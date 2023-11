Acordaron una Ley de Amnistía que acerca a Sánchez a un nuevo período como presidente

Pere Aragonés se comunicó con Sánchez para acordar el tema de la amnistia. Foto: AFP

En la tarde de este martes el actual presidente en funciones de España,que señala que ambas formaciones consideran "colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos sobre esta norma".La información agrega que a partir de este entendimiento se presentará en forma inminente la Ley de Aministía en el Congreso de los Diputados lo que pondrá en marcha la convocatoria a una sesión para debatir la investidura de Sánchez, tal como se la encargó a fines de septiembre el rey Felipe VI.Ese acuerdo de investidura, según se informó, también contendrá "cuestiones políticas y económicas", reportaron las agencias Europa Press y Ansa, así como los principales medios españoles.Este sábado, durante su discurso ante el Comité Federal,Tras ese encuentro se dijo que las negociaciones avanzan "en la buena dirección", tal como lo confirmaron hoy fuentes del PSOE. La noticia del acuerdo con ERC, se estima, será un aliciente para alcanzar un entendimiento en el mismo sentido con Junts.Los planes que dejaron trascender hoy los socialistas buscar que la investidura pueda celebrarse la próxima semana y que, además, se haga en una primera vuelta, sin necesidad de una segunda votación 48 horas después. Esto es, que planean reunir desde el arranque al menos 176 votos en el recinto.Según estas fuentes, "Sánchez envió el lunes, primer día de la consulta, una carta a los militantes en la que se pidió votar a favor de la propuesta y se defendió la amnistía como "el camino correcto".Hace cuatro años, en noviembre de 2019, las bases del PSOE ratificaron el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos con un respaldo del 92% y una participación del 63%. Sánchez también les envió entonces una carta, en la que destacaba "la orientación netamente progresista del nuevo Gobierno"., tras su elección en las primarias frente a Susana Díaz.En todo caso, en el PSOE dejaron este martes en claro que la fecha de la consulta no limita el anuncio de la fecha de la investidura y, de hecho, confían en que esta misma semana pueda conocerse. La decisión de convocar al debate de investidura corresponde formalmente a la presidenta del Congreso, la también socialista Francina Armengol, y no se descarta que se haga público el viernes de esta semana, cuando están previstas sendas reuniones de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces."Es cuestión de días", apuntan fuentes de la Presidencia del Congreso.Este calendario lleva a calcular que el debate de investidura pueda tener lugar los días 8 y 9, de manera que el día 9, que es festivo en la ciudad de Madrid, la presidenta del Congreso pueda acudir al Palacio de la Zarzuela a comunicar al Jefe del Estado el resultado de la votación. Y es que los socialistas confían en no tener que ir a una segunda vuelta.