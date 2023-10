Massa analizó con trabajadores de plataformas de delivery medidas para el sector

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se reunió con trabajadores de plataformas de delivery con el objetivo de avanzar en una serie de medidas que permitan incrementar la protección de los trabajadores del sector, y brindarles herramientas desde el Estado para mejorar las condiciones de esta actividad y garantizarles derechos.“Estamos poniendo en marcha para los trabajadores de economía de plataforma una protección que ga partir de un nuevo sistema que articula desde la AFIP con el Banco Nación el sistema de seguro y de protección social”, afirmó Massa en ese sentido.Según Massa, el objetivo es que “ese trabajador que anda en la moto, en la bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado”.Se trata de una, que comenzará a estar disponible a partir del 15 de diciembre, informaron desde el Palacio de Hacienda.Tras este plazo sey conformará un equipo que analice los resultados y pueda sistematizar la información paraen acuerdo con los trabajadores, las empresas, y todos los actores que participan de este tipo de actividad económica.Durante el encuentro, el ministro de Economía destacó que la meta es “"Con la particularidad de que, para garantizar que cada uno de los trabajadores esté protegido”, precisóTras el encuentro, uno de los trabajadores,consideró "importante poder hablar, expresar nuestro día a día, la problemática que tenemos, ser escuchados más que nada, sabiendo que otros espacios políticos nos usaron con la intención de que saliéramos a buscar votos para ellos".Por su parte,-otra trabajadora del sector- manifestó su satisfacción por "la apertura de un espacio, un momento para conocernos, saber las necesidades que tenemos; espero mejoras, que hable de todas las fallas, vacíos que se deberían llenar con más seguridad".Durante la reunión, Massa había explicado que se trata de que el proyecto consiste enA su turno, otro trabajador resaltó que "tenemos un Estado presente que trata de ocuparse con las maneras que pueda, acercarse al trabajador, dándonos derechos, reconociéndonos como trabajadores; nuestras empresas no lo hacen, hablan de colaboradores".Además, a través del Ministerio de Transporte,espacios especiales ubicados en las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires.Allí los trabajadores dispondrán de áreas de descanso, conectividad, baños, cámaras de seguridad, energía para cargar celulares y vehículos eléctricos, lockers, máquinas expendedoras de bebida y comida, y espacios para poder ubicar sus vehículos.Además, los trabajadores y trabajadoras que presten servicios de reparto, entrega o retiro de productos, por cuenta propia o por intermedio de empresas dedicadas a organizar dichos servicios a través de plataformas digitales bajo demanda que operan en el territorio nacional, tendrán lay de responsabilidad civil contra terceros por la prestación de los servicios de su actividad a través del Banco Nación., más de-alrededor del 10% del volumen de monotributistas y el 1,8% de personas ocupadas en Argentina-al menos una vez a través de plataformas de movilidad, que