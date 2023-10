Massa: "Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos"

Declaraciones de Massa tras su encuentro con industriales en la UIA VER VIDEO

SIEMPRE VOY A TRABAJAR PARA QUE LA ARGENTINA NO TENGA EXPLOSIONES QUE LASTIMEN A LA GENTE



Visité la Unión Industrial Argentina para compartir nuestras propuestas y presentar el “Programa de Industrialización Argentina 2024/2027”. Defendemos la industria nacional y el agregado de… pic.twitter.com/gkyPmLk8NR — Sergio Massa (@SergioMassa) October 31, 2023

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, advirtió este martes que "cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos", en réplica a una declaración de la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, quien manifestó su deseo de que "explote" el país "antes" del balotaje del 19 de noviembre "A mí me interesa siempre tener una mirada constructiva.", dijo Massa al ser consultado por las declaraciones que Bullrich hizo ayer.Al término de una reunión con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) , el candidato oficialista sostuvo que trabajará "no solamente hasta el 19" de noviembre, sino para que "después" del balotaje, "sea cual sea el resultado de la elección, la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente".Bullrich había generado polémica el lunes la manifestar, en una entrevista con el canal La Nación+, que "ojalá explote" la Argentina "antes" del balotaje, al afirmar que "lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota"."Está explotando antes, ojalá explote antes", expresó la dirigente en esa oportunidad.Pero,, denunció.En diálogo con los medios que asistieron al encuentro en la UIA, Massa dijo tener una "mirada constructiva a la hora de hacer política"., insistió.El 19 de noviembre Massa competirá en el balotaje contra el candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien recibió el apoyo de Bullrich, del expresidente Mauricio Macri y de un sector del PRO.Massa amplió posteriormente sus conceptos desde sus redes sociales, donde dijo que"Elserá la palanca para potenciar la industria e incluye al sector industrial y empresarial. Porque con la política sola no alcanza. Voy a ser el presidente del trabajo", aseveró por la red social X, antes Twitter.El ministro y candidato indicó a los medios que en la reunión, en la que expuso su plan económico en caso de ganar las elecciones, también invitó a los industriales a formar parte de su Gobierno, y no "solamente en mesas de diálogo" sino como "funcionarios, tomando decisiones y participando", detalló."Aceptaron incorporarse en la construcción y el diseño de políticas públicas, y eso es muy importante", resaltó Massa, que estuvo acompañado por el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, miembro fundacional del Frente Renovador y uno de sus más estrechos colaboradores en esa materia.Consultado también sobre laTras el anuncio del apoyo de Bullrich y Macri a Milei para el balotaje, el candidato del peronismo planteó que "esa idea de repartir cargos como confites y de hacer pactos entre gallos y medianoche lastima la credibilidad de la política"., insistió Massa tras la reunión con el sector empresario.