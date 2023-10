"El balotaje define el futuro: gobernabilidad y soluciones o improvisación y caos"

Foto: Pablo Añeli.

Bordet calificó como "muy raro" el acuerdo entre Milei y Mauricio Macri y Patricia Bullrich, "a 24 o 48 horas de una elección donde se han dicho y hecho agravios como no se han visto en los 40 años de democracia", algo que "Argentina no necesita ni quiere"

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, remarcó este martes que en el balotaje presidencial del próximo 19 de noviembre entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) "se define el futuro del país, entre gobernabilidad y soluciones o improvisación y caos".para los problemas, superando antinomias que nos han dividido durante muchos años", apuntó el mandatario provincial y diputado nacional electo.En el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, Bordet se reunió con referentes, intendentes, legisladores provinciales y funcionarios de Entre Ríos y de la Nación para elaborar un plan "de trabajo para que Massa sea el futuro presidente", dijo., entre otros.En ese marco, el gobernador entrerriano pidió trabajar paray cuál es el futuro con Massa y cuál es con Milei"."(Milei) se presenta con improvisación, con un acuerdo con reparto de cargos de espaldas al conjunto de la sociedad, que había confiado en ellos y ve burlado su voto, no puede generar gobernabilidad y viene con un plan de ajuste sobre la clase media y trabajadora", detalló.Además,donde se han dicho y hecho agravios como no se han visto en los 40 años de democracia", algo que "Argentina no necesita ni quiere".En cambio, el mandatario afirmó que la sociedad argentina "quiere un presidente como Massa: con capacidad de gobernar, de convocar a otros sectores para resolver los problemas argentinos, y