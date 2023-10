Miguel Ángel Silvestre y el éxito de "30 monedas": "Lo que funciona hoy en día es lo auténtico"

Foto: prensa HBO.

Foto: prensa HBO.

Silvestre vuelve al misterio y el terror en la segunda temporada de "30 monedas". /Foto: prensa HBO.

Foto: prensa HBO.

Foto: prensa HBO.

El actor español Miguel Ángel Silvestre, que pasó por Buenos Aires para promocionar la segunda temporada de la serie de misterio y terror “30 monedas”, aseguró a Télam que el éxito de la propuesta del cineasta Álex de la Iglesia se debe a que “lo que funciona hoy en día es lo auténtico”., amplió el intérprete nacido en Castellón de la Plana, en la Comunidad Valenciana, en su fugaz estadía porteña.La charla con el actor de títulos como “Sin tetas no hay paraíso”, “Velvet”, “Sense8”, “Sky Rojo” o “Los enviados” se dio en un importante hotel céntrico, donde se alojó apenas por 26 horas para dar unas pocas entrevistas y participar de un evento. “Un asado es lo que le pido a la vida en estos momentos”, reclamaba este lunes entre risas, con un entusiasmo con el que supo aplacar el cansancio de la gira promocional que lo había tenido hasta el domingo en México.Tiene motivos para estar contento: es que pUn pueblo de provincias que se convierte en el centro de todo tipo de eventos sobrenaturales, un cura exorcista y exboxeador, un alcalde asustadizo que no quiere reconocer lo que pasa, una secta de religiosos que busca las “30 monedas” que Judas cobró por su traición a Jesús como artefactos místicos que le permitirán crear el infierno en la Tierra, demonios, monstruos y mucho gore, todo con un ritmo frenético y altas dosis de humor: conforman un combo que consiguió conquistar públicos de todo el planeta.La segunda temporada de la serie creada y dirigida por el autor de “El día de la bestia” y “Muertos de risa”, y coescrita junto con Jorge Guerricaechevarría, redobla la apuesta: las ideas, por locas que parezcan, tienen vía libre en una ficción que, solo en el primer capítulo, muestra una lucha encarnizada entre curas por las famosas monedas, la muerte de un camarógrafo al que se le incrusta un dron en el pecho y al padre Vergara (Eduard Fernández) paseando por el mismísimo infierno.Tras los trágicos acontecimientos de la primera entrega, la mayoría de los habitantes de Pedraza fueron recluidos en un hospital psiquiátrico, Elena (Megan Montaner) yace en coma en un hospital madrileño y Paco (Silvestre) intenta cuidar de ella embargado por remordimientos., que encarnará a un nuevo enemigo del trío de héroes.- Viene con más de todo, más acción, más humor, más terror. Me dejó muy sorprendido; en mi opinión es mucho mejor que la primera. Filmamos en Suiza, Roma, París, Nueva York, Londres, y esto afecta positivamente, sobre todo para el entretenimiento del espectador se hace mucho más internacional, los decorados son alucinantes. Hemos rodado en los mejores lugares de Roma, eso ha sido épico. Y luego el ritmo es vertiginoso; todas las secuencias están contando algo, es muy entretenida de ver, es esa fantasía de cine que propone Álex de la Iglesia, que la verdad te evades realmente de cualquier cosa.- Creo que sí, mezclando de una manera muy Álex de la Iglesia el terror con el humor. O sea, en el primer episodio de la primera temporada nace un bebé de una vaca y al alcalde, que es el personaje que yo interpreto, lo único que le preocupa es que no los crujan en Twitter pero en ningún momento se ha parado a pensar lo que acaba de pasar, ¡que ha nacido un bebé de una vaca!- Máxima supervivencia: en la primera temporada era “que no nos crujan en Twitter”, intentar sostener todos esos eventos que están pasando en el pueblo y que nadie se entere. Ya cuando es irremediable, se empieza a dar cuenta de lo que está pasando, y dice “vale, sálvese quien pueda, voy a intentar salvar la vida de Elena”.- Yo hago el personaje que me pide Álex. O sea, él lo tiene muy claro y como es un director al que le gustan mucho los polos, los extremos, entonces hay muchas cosas que no te tienes que cuestionar cuando trabajas para él. Se trata sin más de intentar darle el color que él está buscando para ese cuadro y dejarte llevar, y es lo que hago: él me dice “aquí, te quiero así, aquí necesito que revientes de violencia” y yo ejecuto. Él es el padre del bebé. Lleva mucho tiempo escribiéndolo, escribiendo esas frases, y quiero ser muy riguroso con lo que me pide. Además que tiene un tono muy peculiar, no puedes intentar osar juzgarlo por tu propio rasero porque mi imaginación no llega al viaje de Álex.- Sí. Bueno, había muerto mi padre ese día y, por cierto, una mujer en el entierro me dijo “me ha dicho tu padre que en menos de una hora te van a llamar para dar una buena noticia”, y a los 45 minutos me llamó mi representante pidiéndome disculpas por el día que era, pero que consideraba que esto me iba a endulzar un poquito el momento agrio que estaba pasando y que Álex de la Iglesia había pensado para mí un personaje para una serie que había escrito que iba a producir HBO. Sin duda era una noticia increíble: HBO que es signo del intento de la máxima calidad; Álex de la Iglesia, que está en el top 5 mejores directores de España… Fue una gran noticia en mi vida en uno de los días más agrios de mi vida.- Sí, parece un guion de Álex de la Iglesia o algo de sucesos paranormales, pero así fue. También me dio mucha esperanza.- Todo el mundo me dijo “vas a flipar, ya verás”. Y es verdad, es un director único, tanto dirigiendo con cómo vive la vida: es como un niño que se enfada y que no te pille cerca, pero ahora bien, le dura 5 minutos y también se entusiasma trabajando. Entonces el rodaje está tan vivo, hay tanta adrenalina, a mí me encanta, yo trabajaría siempre con él. He entendido muy bien su diálogo y me divierte mucho. Tiene una personalidad arrolladora que está totalmente representada en sus películas, la bestialidad con la que dirige y la potencia de los tambores que ves cuando está como orquestando una escena es un poco su personalidad. Es una personalidad canalla, irreverente, pero muy divertida e inocente.- Tú haces una serie en un pueblo de España y se convierte en la serie más vista en todo el mundo y eso se lo debemos a las plataformas y yo creo a la posibilidad también de doblar el contenido, que es algo que nunca nos había pasado a la industria de habla hispana. A nosotros sí nos traducían las películas americanas que llegaban a nuestros países, entonces era muy fácil verla, había que hacer poco esfuerzo. Sin embargo, al revés no. Si querías ver en Estados Unidos una película española tenías que leer subtítulos, o sea que le estabas pidiendo extra de trabajo al espectador. Ahora esta serie nuestra la pueden disfrutar los que tenemos el mismo idioma, pero en EEUU la ven en inglés con doblaje, y la verdad que es de gran ayuda.- Lo que creo es que ahora es global. Hollywood ya no es Hollywood, sino todos los “networks”, todas las plataformas potentes, y están en cada esquina. Creo que siendo peculiares y contando anécdotas o historias con personajes muy característicos de un lugar específico en el mundo consigues algo atractivo para el resto, algo que no es típico. Creo que lo que funciona hoy en día es lo auténtico.